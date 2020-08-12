Ülkenin sevilen radyo programcısı 55 yaşındaki Aydın Türksever hayatını kaybetti.

Kalp krizi geçirerek Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne kaldırılan ve 10 gündür yaşam mücadelesi veren Türksever, dün akşam yaşamını yitirdi.

Ölümüyle sevenlerini yasa boğan Türksever, bugün öğle namazına müteakip Lefkoşa Kabristanlığı’nda toprağa verilecek.

Geçen ay emekli olmuştu

Evli ve 3 çocuk babası olan Aydın Türksever, geçtiğimiz Temmuz ayında Bayrak Radyo ve Televizyon Kurumu’dan (BRTK) emekli olmuştu.

Türksever, ayrıca Lefkoşa'daki Anatolia Çiçekçilik isimli işyerinin de işletmecisiydi.