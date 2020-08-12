Uymayana ceza var

Kuzey Kıbrıs’ta geçtiğimiz mayıs ayında yürürlüğe giren maske takma zorunluluğu dün polis tarafından hatırlatıldı.

Polis, sokağa çıkarken maske takmanın yasal zorunluluk olduğu uyarısında bulundu ve kurallara uymayanlar hakkında cezai kovuşturma başlatılacağını duyurdu.

Polisten yapılan açıklamada, şöyle denildi:

“Son günlerde Coronavirüs (Covid-19) salgınında vaka sayısının tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de artış göstermiş olması, sağlık konusundaki bireysel tedbirlerin tekrardan gözden geçirilmesi yeniden önem kazanmıştır.

Hepimizin sağlığı ve güvenliği için halkımızı rehavete kapılmamaya, sorumluluk bilinci ile hareket etmeye, Coronavirüs’ün (Covid-19) yayılmasını engellemek amacıyla Bakanlar Kurulu tarafından alınan tedbirlere harfiyen uymaya ve sosyal mesafeyi korumaya davet ederiz.

Sokağa çıkarken maske takmanın yasal zorunluluk olduğunu, kurallara uymayanlar hakkında yürürlükteki mevzuat çerçevesinde cezai kovuşturma başlatılacağını bir kez daha hatırlatırız.”