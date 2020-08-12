Bedeli ağır oldu

Suna ERDEN

Lefkoşa’da kız meselesi yüzünden çıkan kavgayla ilgili tutuklanan Syed Tabraız Ashıq, Muhammad Saffer ve Qamar Rasheed hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Pakistan uyruklu zanlılar teminat talebi ile mahkemeye çıkarıldı. Zanlılardan Syed Tabraız Ashıq’ın 10 bin, diğer iki zanlının da ayrı ayrı 12 bin 500 TL nakit teminat yatırmasına emir verildi.

Soruşturmayı yapan polis, 5 Ağustos 2020 tarihinde saat 22.30 sıralarında Lefkoşa’da Neşe Sokak içerisinde meydana gelen olayda Syed Tabraız Ashıq’ın kız arkadaşına mesaj attığı gerekçesiyle Muhammad Saffer ile kavga ettiğini söyledi. Polis, kavgada Muhammad Saffer ve Qamar Rasheed’in bir olup Syed Tabraız Ashıq’a saldırdığını ve bir kaburga kemiğini kırdıklarını açıkladı. Polis, Syed Tabraız Ashıq’ın da Saffer’i sağ kolundan çakı ile yaraladığını anımsattı. Olaya karışan Qamar Rasheed’in de Lefkoşa’da tespit edilerek gözaltına alındığını kaydeden polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.

Polis, Pakistan uyruklu zanlıların yasal statüsü olduğunu soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme zanlı Syed Tabraız Ashıq’ın 10 bin TL nakit teminat yatırması, bir kefilin 100 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması, diğer iki zanlının da ayrı ayrı 12 bin 500 TL nakit teminat yatırması ve birer kefilin 125 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargı kararı verdi.