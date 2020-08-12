Takı alan da yok

Hüseyin ÇİÇEK

Bir süredir yükseliş grafiği çizen altın fiyatları, son haftalarda rekorlar kırarak ilerledi.

Altındaki yükselişle birlikte vatandaşların kuyumculara akın etmesi beklenirken, tam tersi oldu.

Salgın dolayısıyla yaşanan ekonomik daralma vatandaşın bütçesini sarsarken, bu durum kuyumcuları da etkiledi.

Diyalog’a konuşan kuyumcular, artan fiyatlarından dolayı vatandaşın altın alamayacak duruma geldiğini söyledi.

Düğünler haricinde altına rağbet olmadığını aktaran kuyumcular, vatandaş gibi kendilerinin de altın almakta zorlandığını ifade etti. Kuyumcular, “Satış yapamıyoruz, yapsak bile yerine ertesi günü yenisini koyamıyoruz” dedi.

Ne dediler?..

Haldun Birsoy

“Döviz ve altının yükselmesi piyasayı etkiledi. Altın fiyatları yükselince piyasa da sıkıntıya düştü.

Şu an düğünlerden dolayı sadece çeyrek altına talep var. Bunun dışında alım gücü düşen vatandaş altın almıyor. Şu anda elimizde bulunan en ucuz altının değeri 750 TL’dir. Bizim umudumuz altının ons değerinin düşmesidir. Temennimiz yıl başına kadar düşmesidir, aksi halde kuyumcuların işi çok zor.”

Raviye Yeşilada

“Altın rekor seviyede ve belirsizlik var… Bu durum da altına olan talebi iyice azalttı.

Satış yapamıyoruz, yapsak bile yerine ertesi gün yenisini koyamıyoruz. Şu an elimizde bulunan en ucuz altın 500 TL’dir, o da çocuk altınıdır. En pahalı ürünümüzün değeri ise 12 bin TL’yi buluyor. Salgın nedeniyle bütçeleri sarsılan vatandaş, altın almıyor Ülkenin büyük kısmı hayatını idame ettirme telaşında.

Ayrıca altının fiyatının düşeceğini pek sanmıyorum, benim tahminim yılbaşına kadar daha da yükselir.”

Yusuf Yenidoğanay

“Vatandaşın hali hazırda ekonomik yetersizlikleri varken, mevcut asgari ücretin alım gücünün ne kadar düşük olduğu ortadayken bir de altının değeri yükseldi. Bu durum işlerimizi olumsuz etkiledi. Altın fiyatlarıyla ilgili bir belirsizlik söz konusu... Bir an önce altının değerinin düşmesini temenni ediyoruz. Şu an yapabileceğimiz başka hiçbir şey yok.”

İbrahim Küçük

“Altının değeri yükseldi, insanlar düğün ve özel günler için altına rağbet ediyor. Altının yükseleceğini düşünen bazı müşterilerimiz de yatırım olarak görmeye başladı.

Şu anda altınlarımızın fiyatı 500 TL ile 20 bin TL arasında değişmektedir. Dünyada altına bir rağbet söz konusudur, eğer bu durum sürerse yılbaşına kadar fiyatlar daha da yükselecektir.”