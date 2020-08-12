‘Çok pişmanım’

Suna ERDEN

Lefkoşa’da 13 Mart 2019 tarihinde evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda öldürülen ve 3 milyon TL’ye yakın parası çalınan Gesfi Döviz sahibi Gökhan Naim cinayeti ile ilgili tutuklanan Pakistanlı Ali Hassan dün mahkemede günah çıkardı.

Yargılanmak üzere cezaevine gönderilen zanlı, “Ne olur beni affedin. Ya beni affedin ya öldürün ya da dışarıya çıkarın. Yaptığım şeyden o kadar pişmanım ki anlatamam” dedi.

Soruşturma tamamlandı

Parasını çalmak için arkadaşlarıyla birlikte Gökhan Naim’i öldürüp güneye kaçan, geçtiğimiz hafta sonu Rum polisi tarafından yakalanarak KKTC’ye teslim edilen Ali Hassan hakkındaki soruşturma tamamlandı. İfadesinde suçunu kabul eden zanlı dün teminat için mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, 13 Mart 2019 tarihinde Gesfi Döviz sahibi Gökhan Naim’in öldürüldüğünü anımsatarak, olayda 3 milyon TL’nin çalındığını söyledi.

Polis, cinayette bizzat yer alan zanlı Ali Hassan’ın olaydan birkaç saat sonra Güney Kıbrıs’a kaçtığını ifade etti.

Polis, hakkında tutuklama emri bulunan zanlının Güney Kıbrıs’ta gözaltına alındığını ve KKTC’ye teslim edildiğini ifade etti.

Polis, zanlının ifadesinde suçunu kabul ettiğini, diğer şahıslarla birlikte Gökhan Naim’i öldürdüklerini ve para dolu çantayı çaldıklarını itiraf ettiğini söyledi.

Polis, zanlının 3 gündür tutuklu olduğunu, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.

Tutuklu yargılanacak

Yargıç Temay Sağer, suçun ciddiyetine vurgu yapıp, zanlının 3 ayı aşmamak üzere cezaevinde tutuklu kalmasına emir verdi.

Mahkemede söz hakkı verilen zanlı ise “Ne olur beni affedin. Ya beni affedin ya öldürün ya da dışarıya çıkarın. Yaptığım şeyden o kadar pişmanım ki anlatamam” dedi.

Ne olmuştu?

Gesfi Döviz sahibi Gökhan Naim, 13 Mart akşamı işten evine giderken, beyaz bir araçtan inen üç şahıs, silahı doğrultup elindeki para dolu çantayı istemişti.

Naim çantayı vermek istemeyince, zanlılar önce keser ile saldırmış ardından yanlarındaki silah ile 6 el ateş açmıştı.

Naim, evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanmış, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirmişti.

Olayın ardından 8 zanlı teker teker yakalanmış, bazı faillerin de güneye kaçtığı belirlenmişti.