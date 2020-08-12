Kuzeyde 4, güneyde 25 yeni vaka

Kuzey Kıbrıs’ta dün 4, Güney Kıbrıs’ta 25 yeni Coronavirüs vakası tespit edilirken, bir can kaybı oldu. Güneyde hastanede tedavi görev Covid hastasının yaşamını yitirdiği belirtildi.

Kuzeyde toplam vaka sayısı 183’e, güneyde ise bin 277'ye yükseldi.

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının bin 567 olduğunu, 4 pozitif vakaya rastlandığını açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan bir kişinin hava yolu, 3 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından vakaların temaslı takibinin yapıldığını söyledi.

Kuzeyde Corona’da son durum şöyle;

Dün yapılan test sayısı: 1567

Dün saptanan pozitif vaka sayısı: 4

İyileşip dün taburcu edilen vaka sayısı: 0

Dün kaybedilen vaka sayısı: 0

Yapılan toplam test sayısı: 87.148

Toplam vaka sayısı:183

İyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı: 137

Tedavisi devam eden vaka sayısı: 42

Toplam kaybedilen hasta sayısı: 4

Yoğun bakımda yatan hasta sayısı: yok

Güneyde 4 bini aşkın test yapıldı

Güney Kıbrıs’ta dün bir kişi Coronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte

4 bin 24 test yapıldı, 25 yeni Coronavirüs vakası tespit edildi.

Güney Kıbrıs’ta toplam vaka sayısı bin 277'ye yükselirken Coronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20’ye yükseldi.

Rum haber kaynaklarına göre; Güney Kıbrıs’ta dün tespit edilen yeni vakalarla birlikte toplam vaka sayısı bin 277’ye çıktı.

Bu arada hastalar arasında bulunan bir kişi ise öldü. Bu ölümle birlikte Güney Kıbrıs’ta Covid-19’dan dolayı ölenlerin sayısı 20’ye yükseldi.