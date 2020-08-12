Kuzeyde 4, güneyde 25 yeni vaka

Güneyde 25 yeni vaka tespit edildi; bir can kaybı oldu

Kuzeyde 4, güneyde 25 yeni vaka
banner432

Kuzey Kıbrıs’ta dün 4, Güney Kıbrıs’ta 25 yeni Coronavirüs vakası tespit edilirken, bir can kaybı oldu. Güneyde hastanede tedavi görev Covid hastasının yaşamını yitirdiği belirtildi. 
Kuzeyde toplam vaka sayısı 183’e, güneyde ise bin 277'ye yükseldi. 
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının bin 567 olduğunu, 4 pozitif vakaya rastlandığını açıkladı.
Bakan Pilli, pozitif vakalardan bir kişinin hava yolu, 3 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından vakaların temaslı takibinin yapıldığını söyledi.
Kuzeyde Corona’da son durum şöyle; 
Dün yapılan test sayısı: 1567  
Dün saptanan pozitif vaka sayısı: 4   
İyileşip dün taburcu edilen vaka sayısı: 0
Dün kaybedilen vaka sayısı: 0
Yapılan toplam test sayısı: 87.148 
Toplam vaka sayısı:183 
İyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı: 137 
Tedavisi devam eden vaka sayısı: 42     
Toplam kaybedilen hasta sayısı: 4
Yoğun bakımda yatan hasta sayısı: yok

Güneyde 4 bini aşkın test yapıldı
Güney Kıbrıs’ta dün bir kişi Coronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte 
4 bin 24 test yapıldı, 25 yeni Coronavirüs vakası tespit edildi.
Güney Kıbrıs’ta toplam vaka sayısı bin 277'ye yükselirken Coronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20’ye yükseldi.
Rum haber kaynaklarına göre; Güney Kıbrıs’ta dün tespit edilen yeni vakalarla birlikte toplam vaka sayısı bin 277’ye çıktı.
Bu arada hastalar arasında bulunan bir kişi ise öldü. Bu ölümle birlikte Güney Kıbrıs’ta Covid-19’dan dolayı ölenlerin sayısı 20’ye yükseldi. 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Uymayana ceza var
Uymayana ceza var
  1. KIBRIS

banner456

banner459

banner455

banner460