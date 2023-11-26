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Eylül 2024

Üstel ‘erken kurultay’ isteyenlere mesaj verdi

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Eylül 2024
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Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Başbakan Ünal Üstel, Ulusal Birlik Partisi Olağan Kurultayı’nın parti yetkili kurullarının aldığı karar doğrultunda Eylül 2024’te yapılacağını belirtti.
Üstel, bir ziyareti sırasında Ulusal Birlik Partisi Olağan Kurultayı’nın tarihine yönelik bir soru üzerine değerlendirmede bulundu.
Üstel, şunları söyledi:
“Biz, birileri istedi diye, birileri istediği zamanda UBP kurultay yapacak diye bir şey yok. Kurultayın tarihi bellidir. Biz bunu merkez yönetim kurlunda alınan karar gereği Eylül 2024’te yapacağız. UBP büyük bir partidir. Bir-iki ayda kurultay yetişmez. Kurultayımızı yaparken örgütlerimizi ve üyelerimizi yenileyeceğiz. O doğrultuda Eylül ayı içerisinde parti meclisinin belirlediği tarihte kurultayımızı yapmış olacağız. Sağdan soldan söylenen şeyler doğru şeyler değildir. Partinin yetkili organlarının alacağı karara uyacağız. O da Eylül 2024’tür.”
 

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