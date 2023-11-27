39 Filistinli serbest kaldı

İsrail ile Hamas arasında 4 günlük ateşkes anlaşmasının ardından başlayan rehine takası sürüyor. Rehine takasının 3. ayağı da tamamlandı. Hamas, 14 İsrailli ve 3 yabancı uyruklu rehineyi Uluslararası Kızılhaç Komitesi yetkililerine teslim etti. İsrail de buna karşılık 39 Filistinli mahkumu serbest bıraktı. ABD Başkanı Joe Biden ise Netanyahu ile konuşacağını, hedefinin ateşkesin yarından sonra da devam etmesini sağlamak olduğunu söyledi. İsrail ile Hamas arasında 24 Kasım'da başlayan rehine takası anlaşmasının üçüncü ayağı da tamamlandı.

Rehine takasının 3. ayağında Hamas, 14 İsrailli ve 3 yabancı uyruklu rehineyi, Uluslararası Kızılhaç Komitesi yetkililerine teslim etti. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "Kızılhaç'tan alınan bilgiye göre, 14 İsrailli rehine ve 3 yabancı rehinenin Kızılhaç'a nakledildiği belirtildi." ifadesine yer verildi.

Serbest bırakılan yabancı rehinelerin uyrukları ve söz konusu 17 rehinenin Mısır'a götürülmek üzere Refah Sınır Kapısı'na ulaşıp ulaşmadığına ilişkin ise bilgi verilmedi. İsrail de buna karşılık aralarında çocuklar ve kadınların da bulunduğu 39 Filistinli mahkumun serbest bırakıldığını duyurdu. Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarından yapılan açıklamada da 13 İsrailli, 3 Taylandlı ve İsrail vatandaşlığı bulunan 1 Rus rehinenin Kızılhaç'a teslim edildiği kaydedildi.

