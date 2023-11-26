İkisi de tutuklandı

Lefke’de polis tarafından yapılan araç trafik muayenesiyle ilgili yürütülen ileri soruşturmada, GM 448 plakalı aracın şase numarasının izinsiz olarak değiştirildiği ve başka bir araca takıldığı tespit edildi.

Meselede zanlı olarak görülen Eral Şenal ile makinist Serhan Solmaz tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Lefke Karakolunda görevli polis memuru duruşmada olguları aktardı.

Polis, Eral Şenal’a ait GM 448 plakalı Ford Focus marka araca yapılan trafik muayenesinde şase numarasının değiştirilmiş olduğunun tespit edildiğini ve durumun 24 Kasım 2023 tarihinde saat 12.00 sıralarında Güzelyurt Cürümleri Önleme Şubesine bildirildiğini söyledi.

Polis, yapılan ileri soruşturmada Eral Şenal’ın kaza yapan aracının şase numarasının Gemikonağı Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren Serhan Solmaz’a ait makinist dükkânı içerisinde kesildiğini ve başka bir araca takıldığını belirlediklerini açıkladı.

Polis, şasenin monte edildiği araca GM 448 plakasının da takıldığını açıkladı.

GM 448 plakalı aracın evraklarında yapılan kontrolde ise 27 Ekim 2023 tarihinde aracın sahte davranışla muayenesinin yapıldığını tespit ettiklerini açıkladı. Polis, zanlıların gönüllü ifade vererek suçlarını itiraf ettiklerini açıkladı.

Polis, Eral Şenal’in kullanımındaki GM 448 plakalı araç, Serhan Solmaz’a ait makinist dükkânı içerisinde tespit edilen Ford Focus marka araç kasası ve GM 448 plakalı araca ait evrakların emare olarak alındığını söyledi.

Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.