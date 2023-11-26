Son 24 saat içinde 5 kaza meydana geldi 9 yaralı !

Ülkede son 24 saat içerisinde 5 farklı trafik kazası meydana geldi… Güzelyurt-Lefke, Girne-Değirmenlik, Lefkoşa-Girne anayollarında, Girne’de ve Gazimağusa’da yaşanan trafik kazalarında dokuz kişi yaralandı. Kazaya sebebiyet verdiği düşünülen iki kişi ise tutuklandı.

YOL KENARINDA BULUNAN KÖPRÜ TAŞINA ÇARPTI, YARALANDI!

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 17.00 sıralarında, Güzelyurt-Lefke ana yolu üzerinde, Mehmet Ferhat Akalın (E-28) yönetimindeki EZ 538 plakalı salon araç ile Güzelyurt istikametine doğru seyrettiği sırada Çakızdez Restoran önlerindeki sağa meyilli viraja geldiğinde, direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından çıkmış ve yol kenarında bulunan köprü taşına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Mehmet Ferhat Akalın, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu.GİRNE-DEĞİRMENLİK ANA YOLUNDA TRAFİK KAZASI: 7 KİŞİ YARALANDIÖte yandan dün akşam 20.30 sıralarında ise Girne-Değirmenlik ana yolunun 8-9’uncu kilometreleri arasında Acapulco Kavşağı önlerinde, Burak Çelik (E-47) yönetimindeki ZNU 043 plakalı salon araç ile Değirmenlik istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçti ve o esnada karşı istikametten 218 miligram alkollü içki tesiri altında seyreden Çağlar Çelik (E-34) yönetimindeki GB 143 plakalı salon aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştı

Kaza sonucu yaralanan ZNU 043 plakalı ve GB 143 plakalı araç sürücüleri ile GB 413 plakalı araçtaki yolcu Ferhat Murat Düzen (E-18), Taylan Eren Çelik (E-19), Ayten Atalay (K-19), Gamze Çelik (K-29) ve Cemile Bilgen’in (K-21) kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesindeki tedavileri halen sürüyor.

ALKOLLÜ ARAÇ SÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDI

Bir başka kaza da dün akşam 23.00 sıralarında Girne Karaoğlanoğlu Caddesi’nde meydana geldi. Kemal Mertcanoğlu (E-42) 271 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki UB 541 plakalı araç ile yolun solunda bulunan tali yoldan anayola çıkış yapacağı sırada, dikkatsizliği sonucu yolun ortasında bulunan beton refüje çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmazken, UB 541 plakalı alkollü araç sürücüsü Kemal Mertcanoğlu tutuklandı.

GAZİMAĞUSA’DAKİ KONTROLÜNÜ KAYBEDEN ARAÇ SÜRÜCÜSÜ İKİ FARKLI ARACA ÇARPARAK DURABİLDİ

Gazimağusa’da da dün gece saat 23.55 sıralarında bir trafik kazası yaşandı. Serhan Tatar (E-33) 96 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki NJ 647 plakalı salon araç ile Terminal Çemberi’nden dikkatsizce Ceyhan Sokak istikametine doğru dönüş yaptığı sırada, yolun solunda bulunan Ulaş Taksi Durağı önlerinde direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu, o esnada yolun sağında park halinde bulunan THK 140 plakalı taksi aracın sağ arka kısmına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce yoluna devam eden NJ 647 plakalı araç, yine yolun sağında park halinde bulunan ME 479 plakalı kamyonet aracın sağ ön kısmına da çarpıp durdu. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

LEFKOŞA-GİRNE ANA YOLUNDA TRAFİK KAZASI: BİR KİŞİ YARALANDI, BİR KİŞİ DE TUTUKLANDI

Son olarak Lefkoşa-Girne ana yolunda da sabaha karşı bir trafik kazası meydana geldi. Mennan Uncu (E-40) 113 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki CD 740 plakalı araç ile Girne istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden ve önündeki trafiğin durması sonucu durmak zorunda kalan Yusuf Veziroğlu (E-25) yönetimindeki NF 690 plakalı salon aracın arka kısmına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan CD 740 plakalı araçtaki yolcu Nuray Uncu, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu. CD 740 plakalı araç sürücüsü Mennan Uncu ise tutuklandı.

Polis, meydana gelen kazalarla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2023, 15:48