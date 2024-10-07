Bugün toplanan meclisin gündemi başkanlık seçimiydi. Sabah erken saatlerde mecliste toplanan UBP meclis grubunda adaylık için isimleri geçen Zorlu Töre ve Faiz Sucuoğlu için kapalı oylama yapıldı. Grup toplantısından Zorlu Töre’nin meclis başkanlığına adaylığı çıkarken, adaylardan bir diğer isim olan Faiz Sucuoğlu ise meclisi terk etti.
Faiz Sucuoğlu, Zorlu Töre’nin 13 oy aldığını, kendisinin 10 oy aldığını, dolayısıyla, UBP’nin Meclis Başkanlığı’na Zorlu Töre’nin aday gösterileceğini söyledi.
Faiz Sucuoğlu Meclis’i terk etti
Sonuçların ardından Faiz Sucuoğlu’nun Meclis’i terk ettiği öğrenildi.
Bugün toplanan meclisin gündemi başkanlık seçimiydi. Sabah erken saatlerde mecliste toplanan UBP meclis grubunda adaylık için isimleri geçen Zorlu Töre ve Faiz Sucuoğlu için kapalı oylama yapıldı. Grup toplantısından Zorlu Töre’nin meclis başkanlığına adaylığı çıkarken, adaylardan bir diğer isim olan Faiz Sucuoğlu ise meclisi terk etti.
YORUM EKLE
YORUMLAR
Bulunmaz hint kumaşı.