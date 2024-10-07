Faiz Sucuoğlu Meclis’i terk etti

Bugün toplanan meclisin gündemi başkanlık seçimiydi. Sabah erken saatlerde mecliste toplanan UBP meclis grubunda adaylık için isimleri geçen Zorlu Töre ve Faiz Sucuoğlu için kapalı oylama yapıldı. Grup toplantısından Zorlu Töre’nin meclis başkanlığına adaylığı çıkarken, adaylardan bir diğer isim olan Faiz Sucuoğlu ise meclisi terk etti.



Faiz Sucuoğlu, Zorlu Töre’nin 13 oy aldığını, kendisinin 10 oy aldığını, dolayısıyla, UBP’nin Meclis Başkanlığı’na Zorlu Töre’nin aday gösterileceğini söyledi.

Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2024, 11:32