‘Fark yaratmak istiyoruz’

“Söz Gençte” organizasyonu kapsamında bir araya gelen 9 paydaşı temsilen tv2020’de yayınlanan Melis Günel ile Yüz Yüze programına katılan Green Hub Sürdürülebilir Yaşam Topluluğu Kurucusu Tuğba Yılmaz ile Bağımsız Gençlik Derneği Başkanı Hüseyin Arsal, gençlerin ülkeden göç etmesi ve gençlik politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Green Hub Sürdürülebilir Yaşam Topluluğu Kurucusu Tuğba Yılmaz, farklı alanlarda faaliyet gösteren kişi ve toplulukların bir araya gelmesiyle “Söz Gençte” projesinin hayata geçirildiğini belirtti. Projenin kısa sürede olumlu geri dönüşler aldığını ifade eden Yılmaz, çalışmanın aktivizm açısından örnek bir model oluşturduğunu söyledi.

Gençlerin yaşadığı gelecek kaygısına dikkat çeken Yılmaz, özellikle iş bulma süreçlerinde karşılaşılan zorlukların gençleri olumsuz etkilediğini dile getirdi. Mezuniyet sonrası istihdamda yaşanan sıkıntılara değinen Yılmaz, “torpil” olarak nitelendirilen kayırmacı sistem algısının gençler arasında rahatsızlık yarattığını ifade etti. Özel sektördeki iş güvencesizliğinin de önemli bir sorun olduğunu belirten Yılmaz, bu koşulların gençleri yurt dışına yönlendirdiğini kaydetti.

Bağımsız Gençlik Derneği Başkanı Hüseyin Arsal ise organizasyonun bir örgüt kurma amacı taşımadığını, farklı paydaşların bir araya gelerek ortak çalışma yürüttüğü bir platform oluşturduklarını söyledi. “Söz Gençte” çatısı altında serbest kürsü uygulaması geliştirdiklerini belirten Arsal, herkesin eşit şekilde söz hakkı bulduğu bir yapı oluşturmayı hedeflediklerini ifade etti.

Arsal, yeni projelerde kimsenin dışlanmaması ve geride bırakılmaması için çalışmaların sürdüğünü belirterek, gençlik göçünün ancak ortak çalışmalarla önlenebileceğini söyledi. Gençlik Danışma Kurulu kurulmasına yönelik bir öneri üzerinde de çalıştıklarını açıklayan Arsal, ülkede bir fark yaratmak istediklerini vurguladı. Gençlik konusunda eleştiri yapan kesimlere de seslenen Arsal, “Gençlere ne verdik, ne istiyoruz?” sorusunun sorulması gerektiğini ifade etti.

