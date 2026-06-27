Enerji depolandı

İntergaz Ltd., Works Trading & Services Ltd. ve Arbos Investment Ltd. çalışanları, Pınarbaşı Brewart’ta düzenlenen Yaza Merhaba Partisi’nde bir araya geldi. Yoğun iş temposunun ardından gerçekleştirilen etkinlik, üç şirket çalışanlarını aynı çatı altında buluşturarak hem sosyal etkileşimi artırdı hem de yaz mevsiminin gelişini birlikte kutlama imkânı sundu.

Etkinlik, akşam saatlerinde Pınarbaşı Brewart’ta başladı. Organizasyon alanı yaz konseptine uygun şekilde hazırlanırken, çalışanlar keyifli bir atmosferde karşılandı. Katılımcılar, günün yorgunluğunu geride bırakarak müzik eşliğinde eğlenceli bir başlangıç yaptı.

Gecenin ilerleyen saatlerinde tempo daha da yükseldi. Dinamik müzikler eşliğinde dans eden çalışanlar, düzenlenen çeşitli yarışmalar ve oyunlarla hem eğlendi hem de takım ruhunu pekiştirdi. Tatlı rekabetin ön plana çıktığı anlarda kahkahalar ve coşku geceye damgasını vurdu. Etkinlik boyunca oluşan samimi ortam, farklı departmanlardan çalışanların birbiriyle daha yakın iletişim kurmasına da katkı sağladı.

Organizasyon, sadece bir eğlence etkinliği olmanın ötesine geçerek şirket içi dayanışma ve motivasyon açısından da önemli bir buluşma noktası oldu. Çalışanlar, birlikte üretmenin yanı sıra birlikte vakit geçirmenin ve aynı ortamda keyifli anlar paylaşmanın önemine dikkat çekti.

Gecenin sonunda, organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen tüm çalışanlara ve katılım sağlayarak etkinliğe katkı sunan ekip arkadaşlarına teşekkür edildi. Etkinlik, yüksek enerji ve memnuniyetle sona erdi.