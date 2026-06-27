Yerel ezgiler seslendirildi

Gazimağusa Belediyesi tarafından düzenlenen 26. Uluslararası Mağusa Kültür Sanat Festivali kapsamında Kyprogeneia - Cyprus World Fusion Ensemble adlı müzik topluluğu, Othello Kalesi’nde konser verdi.

Gazimağusa Belediyesi'nden yapılan açıklamada, festivalin ikinci gecesinde sahne alan topluluğun, adanın ortak belleğinden beslenen ezgileri; dünya müziği, caz, Batı klasik müziği, rock ve doğaçlama unsurlarıyla yorumladığı kaydedildi.

Açıklamada, besteci ve yorumcu Larkos Larkou tarafından 2005 yılından bu yana sürdürülen Kyprogeneia projesinin, Vokalist Hatice Ardost’un da yer aldığı seçkin Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum müzisyenleri aynı sahnede buluşturduğu belirtildi.