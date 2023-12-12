Feci kaza: Arpa yüklü kamyon devrildi sürücü ağır yaralandı

12.12.2023 tarihinde, saat 12:00 sıralarında, Pamuklu - Kumyalı Anayolu’nun birinci kilometresinde, Osman KORKMAZ (E-51), yönetimindeki THK 793 arpa yüklü kamyon ile Kumyalı istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu yolun solundan çıkıp tekrar yola girmek istediği sırada sağ yan kısmı üzerine devrilmiştir. Kaza sonucu yaralanan kamyon sürücücüsü kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor. Kaza sonrası Kumyalı - Pamuklu Kavşakları arası yol trafik akışına kapatılmış olup, ulaşım Mehmetçik köy dahilinden sağlanmaktadır. Soruşturma devam etmektedir.