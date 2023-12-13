Bir canın bedeli 18 bin 200 TL

Aydın'da üç yıl önce otomobil ve motosikletin çarpışması sonucu 22 yaşındaki Eylem Emir Can'ın hayatını kaybetmesine ilişkin davada hapis cezaları para cezasına çevrildi. Motosiklet sürücüsü Fatmanur A. ve otomobil sürücüsü Ahmet Z.'nin 'taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan aldıkları hapis cezası önce 'iyi hal' uygulanarak indirildi. Ardından mahkeme, Fatmanur A.'nın hapis cezasının 18 bin 200 TL, Ahmet Z.'nin cezasının ise 15 bin 200 TL para cezasına çevrilmesine hükmetti.

Aydın'ın Kuşadası ilçesi Süleyman Demirel Bulvarı'nda 1 Temmuz 2020 tarihinde yaşanan ve 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Eylem Emir Can'ın hayatını kaybetmesine ilişkin otomobil ve motosiklet sürücülerinin yargılandığı davanın görülmesi Söke 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

Tutuksuz yargılanan sanıkların katılmadığı karar duruşmasında savcı, kaza raporu ve tutanaklara göre iki sürücünün de kazanın oluşumunda kusurlu bulunduğu, Eylem Emir Can'ın hayatını kaybetmesinden sorumlu tutulmaları gerektiği yönünde mütalaa verdi.

Sanıkların avukatları Ali Cenk Çapak ve Müge Özkeskin, mütalaayı kabul etmediklerini belirtti.

Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme, Fatmanur A'ya taksirle ölüme sebebiyet verdiği suçlamasıyla hükmettiği 3 yıl hapis cezasını, iyi hal indirimi uygulayarak 2 yıl 6 ay hapis cezasına indirdi. Sanığın kişiliği, sosyal ve ekonomik durumu, yargılama sürecinde duyduğu pişmanlık ve suçun işlenmesindeki özellikler dikkate alınarak hapis cezası 18 bin 200 lira para cezasına çevrildi.

