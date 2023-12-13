Yol haritası  çıkarılacak

Emir ERTORUN

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, Kooperatif Şirketler Mukayyitliği “KKTC 1. Kooperatifçilik Çalıştayı” düzenlendi.

Lefkoşa Concorde Tower Otel’de yer alan çalıştayın açılışına, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Ana Muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu, bakanlar, milletvekilleri, kooperatif temsilcileri ve diğer yetkililer katıldı.

Kooperatifçiliği geleceğe taşımak adına düzenlenen çalıştay, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

Ilık: Kooperatifçilik ileriye taşınacak

Kooperatif Şirketler Mukayyidi Çelebi Ilık, açılış konuşmasında, ülkede kooperatifçiliğin; “üretim, dayanışma, birlik beraberlik, Kıbrıs Türk halkı” demek olduğunu vurguladı.

Ilık, bu bilinçle, kooperatifçiliği ileriye taşımak için çalıştıklarını ifade ederek, kooperatifçiliği geleceğe taşımak amacıyla bu çalıştayı düzenlediklerini söyledi.

Çelebi Ilık, eğitim ve araç gereç eksikliğini tamamlamak yanında kooperatiflerin kendilerinden beklentilerini yerine getirmek amacıyla LAÜ ve DAÜ’nün desteğiyle düzenledikleri çalıştayın sonuçlarını kitapçık haline getirerek, hükümete yol haritası sağlamak istediklerini kaydetti.

Ataoğlu: Her bölgede gelişmeli

Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu da, kooperatifçiliğin daha da ileriye gitmesi için emek veren herkese teşekkür ederek, çalıştayın tüm kooperatifler için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kooperatifçiliğin her bölgede gelişmesi amacıyla çalışmalar yaptıklarını belirten Ataoğlu, bu çalışmalar sonrasında da bu çalıştayı düzenleyip, LAÜ ve DAÜ ile birlikte yol haritası çıkaracaklarını söyledi.

Erhürman: Üreten yok olmaz

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da, çalıştaydan ötürü Kooperatif Şirketler Mukayyitliği'ne yürekten teşekkür etmek istediğini söyledi.

Erhürman, pandeminin, yerel üretimin önemini derinden gösterdiğini ifade ederek, üretim zorunluluğunu gördüklerini kaydetti.

Erhürman, kadın kooperatifine de destek belirterek, “Üreten yok olmaz, birlikte dayanışma içinde üretilirsek hep birlikte ayağa kalkarız” ifadelerini kullandı.

Feyzioğlu: Küçükler birleşerek büyümeli

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu da, kooperatifçiliğin, bir olmak, birlikte olmak; küçüklerin birleşerek büyüklerin dünyasında yer alması olduğunu kaydetti.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün kooperatifçiliğe verdiği öneme işaret eden Feyzioğlu, “Çalıştay önemlidir. Düzenleyenlere teşekkür ederiz. Türkiye Cumhuriyeti olarak üretimi ve kooperatifçiliği pazarlamayı destekliyoruz” dedi.

Üstel: Kooperatifçiliğe uzak bir halk değiliz

Başbakan Ünal Üstel de, Kıbrıs Türk halkının kooperatifçiliğe uzak bir halk olmadığını ifade ederek, halkın, birlik beraberlik içerisinde üretimden ve adadan kopmamak için kooperatifçiliğe adım attığını söyledi.

Üstel, köylülere verilen değeri ve önemi vurgulayarak, kooperatifçiliğin ülkedeki tarihçesini anlattı, kooperatifçiliğin sağladığı birlik beraberliğe dikkat çekti.

Tatar: Denetim de önemli

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, KKTC’nin bugünlere gelmesinde kooperatiflerin, kooperatifçiliğin öneminin büyük olduğunu belirtti.

Tatar, kooperatifçiliğin gelişmesi için emeği olan tüm kesimlere teşekkür ederek, halkın varlığına, toprağa sahip çıkılmasında Vakıfların, bunun yanında finansman kaynağı Kooperatif Merkez Bankası’na teşekkür etti.

Denetimin önemine de işaret eden Tatar, tüm bu süreçleri iyi yönetmekten sorumlu mukayyitliğe de büyük görev düştüğünü kaydetti.

Konuşmaların ardından plaketler takdim edildi ve panellere geçildi.

