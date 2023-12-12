Casinolara gelen zengin kişilerin ismini öğrenip, Ercan’da çalışan eşine söylediği iddia edildi



. Mahkemede detayları paylaşan polis, zanlı Meryem Atıcı’nın kumarhanelere gelen zengin kişilerin isimlerini öğrenip, Ercan’da çalışan eşi Serdar Atıcı’ya söylediğini ve kişilerin valizlerinden hırsızlık yapıldığının tespit edildiğini açıkladı. Zanlı, soruşturma kapsamında 3 gün tutuklu kalacak.

Ercan Havalimanı’nda 2023 yılının Eylül- Kasım ayları arasında meydana gelen hırsızlık olaylarına bağlı olarak Demirhan Polis Karakolu ekiplerinin gerçekleştirdiği 'Check In Operasyonu’nda tutuklanan Serdar Atıcı, Halil Yalçınkaya ve zanlı Ali Varan’ın ardından suçla bağlantılı Meryem Atıcı da tutuklandı.

ZENGİN TURİSTLERİN İSMİNİ ÖĞRENİYORDU, EŞİNE SÖYLÜYORDU VE O KİŞİLERİN VALİZLERİNDEN HIRSIZLIK YAPILDIĞI İDDİA EDİLDİ

Serdar Atıcı’nın eşi olan Meryem Atıcı mahkemeye çıkarıldı. Zanlı Meryem Atıcı’nın bir şahıs aracılığı ile casinolara giden zengin turistlerin ismini öğrenip, eşine söylediği, eşinin de o kişilerin valizlerinden hırsızlık yaptığı açıklandı.

Demirhan Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Ozan Kuşak olguları aktardı.

Polis, Ercan Havalimanı’nda yolcu gidiş bölümünde İstanbul Handling şirketinde bagaj toplama görevlisi olarak çalışan Serdar Atıcı, Halil Yalçınkaya ve zanlı Ali Varan’ın yolculara ait valizlerden değerli eşya, para ve takı çaldıkları gerekçesiyle tutuklandıklarını anımsattı.

ATICI ÇİFTİNİN EVİNDE YAPILAN ARAMADA 10 MİLYON TL DEĞERİNDE TAKI BULUNDUNDUĞU İDDİA EDİLDİ

Polis, yapılan soruşturma sonucu Meryem Atıcı’nın da suçla bağlantısı görülerek, tutuklandığını belirtti. Polis, Atıcı çiftinin evinde yapılan aramada 10 milyon TL değerinde takı ve değerli eşyalar bulunduğunu hatırlattı.

“CANKIT” ADI VERİLEN BİR KOMİSYONCU ARACILIĞI İLE İSİMLERİ ÖĞRENİYORDU

Polis, Meryem Atıcı’nın casinolara yurt dışından oyuncu getiren ve “Cankıt” adı verilen bir komisyoncu aracılığı ile maddi durumu iyi olanların isimlerini öğrendiğini, bu isimleri Serdar Atıcı’ya söylediğini açıkladı. Polis, Serdar Atıcı’nın da aldığı isimlerin valizlerini barkod okuyucu ile tespit edip, açarak, değerli eşyaları ve paraları çaldığını belirtti.

1 KİŞİ ARANIYOR

Polis memuru soruşturmanın devam ettiğini, aranan bir şahıs daha olduğunu, ayrıca Serdar Atıcı, Halil Yalçınkaya ve zanlı Ali Varan’ın tutukluluğunun devam ettiğini belirterek, Meryem Atıcı’nın 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

3 GÜN TUTUKLU KALACAK… "İŞLEMEDİĞİM BİR SUÇTAN DOLAYI HÜCREDE KALMAK İSTEMİYORUM”

Polisin ardından söz hakkı alan zanlı, suçsuz olduğunu söyledi. Zanlı, “3 gün tutuklu kalmak istemiyorum. İşlemediğim bir suçtan dolayı hücrede kalmak istemiyorum. Hayatımda ‘Cankıt’ ismini ilk kez mahkemede duydum, bu olaylarla ilgim yok” dedi. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Bilgeç, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2023, 15:29