Polisin babasıydı

Onur ULAĞ

Tedavi gördüğü hastanede önceki gün yaşamını yitiren, emekli polis müdürü Cemal Akar (70) dün son yolculuğuna uğurlandı.

Diyalog Medya Yönetim Kurulu Başkanı ve Kıbrıs Türk Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Reşat Akar’ın abisi olan Cemal Akar için Lefkoşa İsmail Safa Camisi’nde düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, milletvekilleri Faiz Sucuoğlu, Oğuzhan Hasipoğlu Erek Çağatay ile Jale Refik Rogers, eski Başbakanlardan Ferdi Sabit Soyer, eski Tarım Bakanı Kenan Akın, Polis Genel Müdürü (PGM) Ahmet Soyalan, PGM II. Yardımcısı Hüseyin Sağıroğlu, polis teşkilatından birçok isim, ailesi ve sevenleri katıldı.

Cenaze töreni Din İşleri Dairesi Başkanı Talip Atalay’ın katılımıyla gerçekleşti.

Akar’ın cenazesi saat 12.00’de kılınan cenaze namazının ardından polis korteji eşliğinde Lefkoşa Mezarlığına götürüldü. Burada düzenlenen resmi törenin ardından Akar’ın cenazesi Lefkoşa Mezarlığı’na dualar eşliğinde defnedildi.

Polis Teşkilatı’nda ‘Cemal Baba’ olarak anılan Akar, Güzelyurt ve Lefkoşa polis müdürlüğünün yanı sıra polis okulu müdürlüğü de yapmıştı.

Akar, bir süredir Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi görüyordu. Evli ve 2 çocuk babası olan Akar, önceki sabah yaşamını yitirmişti.

Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2020, 11:59