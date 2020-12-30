Dünya genelinde mutasyonlu Corona hızla yayılıyor

İngiltere'de ortaya çıkan ve Avrupa başta olmak üzere dünyanın birçok noktasında ülkelerin alarma geçmesine neden olan mutasyonu Coronavirüsüyle ilgili haberler peş peşe geliyor. İlk olarak İngiltere’de tespit edilen Coronavirüsünün mutasyona uğramış yeni varyantının ortaya çıktığı ülkeler arasına Hindistan da katıldı. Daha hızlı yayıldığı bilinen bu yeni varyant 20’yi aşkın ülkede tespit edildi.

İngiltere'nin daha bulaşıcı olan Covid-19'un mutasyonuna ilişkin açıklamasının ardından birçok ülke sınırlarını İngiltere'ye kapatmıştı. İngiltere'ye uçuş yasağı koyan ülkelerden biri de Hindistan olmuştu. Mutasyon virüs alınan önlemlere rağmen ülkeye de sıçradı.

Hindistan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkeye İngiltere'den dönen 6 kişide Covid-19'un mutasyona uğramış yeni türü tespit edildiği aktarıldı.

Enfekte olan 6 kişinin yanı sıra temas halinde oldukları yakınlarının da tecrit altında tutulduğunu belirten Bakanlık, mutasyon virüs tehdidine ilişkin artan endişeler nedeniyle İngiltere’den tüm uçuşların ay sonuna kadar askıya alındığını duyurdu.

Sivil Havacılık Bakanı Hardeep Singh Puri, İngiltere’den uçuş yasağının yeni yıla kadar yürürlükte kalmasını planladıklarını söyledi.

İsviçre’de 7 vaka tespit edildi

İsviçre Sağlık Bakanlığı kriz yönetimi bölüm başkanı Patrick Mathys ,ülkede Coronavirüsünün İngiltere'de görülen mutasyonlu türünden beş, Güney Afrika'da görülen mutasyonlu türünden ise iki vaka bildirdi. Patrick Mathys daha hızlı yayılan bu mutasyonlu Coronavirüsü türüne bağlı daha fazla vaka görülmesini beklediğini de ifade etti. Reuters’ta yer alan habere göre, Mathys şu ifadeleri kullandı:

“En azından şimdiye kadar bu türün İsviçre’de büyük çapta bir bulaşıcılığa sahip olduğuna dair bir kanıt yok. Ancak varlığı laboratuvarda doğrulanan bu mutasyonlu vakaların ülkedeki tek mutasyonlu vakalar olduğunu düşünmek yanılsama olur. Daha fazla vakayı tespit etmeyi umuyoruz. Bu mutasyonlu türün daha fazla kişiye bulaşmış olması muhtemeldir.

Mathys açıklamasının devamında, İsviçre’deyken kendisinde mutasyonlu Coronavirüsü türü saptanan kişilerden birinin İsviçre’nin komşusu Fransa’da yaşadığını belirtti.

Mutasyonlu virüsün olduğu ülkeler

Mutasyonlu virüs Avrupa’da İngiltere, Hollanda, Danimarka, Fransa, İtalya, İspanya, İsviçre, İsveç, Finlandiya, İrlanda, Almanya, Belçika, İzlanda’da etkili olurken, Kanada’ya d ulaştı. Asya’da ise Japonya, Singapur, Hong Kong, Güney Kore, Hindistan’da görülürken Avustralya’dan da mutasyon haberi geldi. Ortadoğu’da ise İsrail ve Lübnan’da bulunuyor.

