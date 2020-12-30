Alkol şaşırttı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da bulunan Canbulat Şehitliği’ne alkol tesiri altında gittiği ve bir mezardaki vazoyu ile içerisindeki çiçekleri söktüğü iddia edilen Veysel Doğdu şikayet üzerine tutuklandı. Zanlı dün kasti hasar suçlamasıyla mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Mehmet Emin Doğan, zanlının, önceki gün 84 promil alkol tesiri altında Canbulat Şehitliğine giderek, bir mezarın üzerinde bulunan taş vazoyu sökerek yere fırlattığını söyledi. Doğan, zanlının, aynı mezar içerisindeki çiçekleri kökünden söktüğünü de belirtti. Doğan, soruşturmanın tamamlandığını bildirdi ve zanlının, mahkemenin uygun göreceği teminat şartlarına bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının, yurtdışına çıkışının men edilmesine ve tüm seyahat belgelerini polise teslim etmesine emir verdi.