Ömer KADİROĞLU

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin aldığı kararlardan sonra iş yerlerini kapamak zorunda kalan eğlence sektörünün temsilcileri, dün Sağlık Bakanlığı ve Başbakanlık önünde eylem düzenledi.

Patronların yanı sıra bazı çalışanların da katıldığı eylem sırasında taşınan pankartlar kadar, atılan sloganlar da dikkat çekti.

Sık sık değişen kararlar yüzünden mağdur olduklarını ve yüzlerce kişinin işsiz kaldığını belirten sektör temsilciler “Eğlence değil, ekmek kapısı’ ve ‘İşimizi geri verin’ sloganlarının yer aldığı pankartları bakanlık önüne bıraktı. Daha sonra Başbakan Ersan Saner ile görüşmek isteyen sektör temsilcileri Müsteşar Ömer Köseoğlu ile bir araya geldi.

Diyalog’a konuşan sektör temsilcileri, “Ülkede herhangi bir kriz durumunda ilk hedef olarak eğlence sektörü alınıyor” derken, mağdur edildiklerini ifade etti.

Binlerce kişi mağdur edildi

Kapatılma kararının ardından iş yapamaz duruma gelen eğlence sektörleri dün eylem yaptı. ‘Eğlence değil, ekmek kapısı’ ve ‘İşimizi geri verin’ sloganları atan 150 sektör temsilcisinin ilk durağı Sağlık Bakanlığı oldu. Sağlık Bakanlığı önünde eğlence sektörü adına açıklama yapan Serhan Kablan, binlerce kişinin ekmek yediği eğlence sektöründen gelen sese yetkililerin kulak vermesi gerektiğini, mağduriyet yaşadıklarını anlattı. Kablan, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin aldığı her kararın eğlence sektörüne bir başka darbe daha vurduğunu savundu. Kablan, kamunun 13. maaş derdine düştüğünü, öte yandan özelde hizmet veren eğlence sektörü temsilcilerinin elinden yılbaşının alındığını belirtti. Kablan, mekânlarda maske, mesafe ve tüm hijyen kurallarının yerine getirilmesine rağmen alınan kapatma kararlarının sorumluluğunun ne kadar büyük olduğunu hatırlatmak için eylemi düzenlediklerini de ekledi.

Müsteşar ile görüştüler

Eğlence sektörü temsilcilerinin ikinci durağı da Başbakanlık oldu. Başbakanlık önünde basın açıklaması yapılmasından sonra eylemcilerden 5 kişilik bir heyet Başbakanlık Müsteşarı Ömer Köseoğlu ile görüştü. Kablan yaklaşık 45 dakika süren görüşmenin ardından basına, sektörün yaşadığı zorlukları Müsteşar Ömer Köseoğlu’na aktardıklarını söyledi. Başbakanlık Müsteşarının Bakanlar Kurulu toplantısı ardından sektörün sıkıntılarını Başbakan ve Sağlık Bakanı’na ileteceğini söylediğini belirten Kablan, kendilerine olumlu dönüşler olmaması halinde eylemlerini büyüteceklerini ifade etti.

Sektör temsilcileri ne dedi…?

İş yapamaz duruma gelen, mağdur olan eğlence sektörü temsilcileri Diyalog’a konuştu. Her vaka artışında ilk hedefin eğlence sektörü olduğunu kaydeden temsilciler, haksızlığa uğradıklarını ifade etti.

Emirali Tatlıdil

“Eğlence sektöründe gerekli tedbirler alınmasına rağmen iş yapmamıza ve çalışanlarımızın ekmek kazanmalarına neden müsaade edilmiyor. Bir yerlerden alkollü mekânların kapatılması ile ilgili talimat mı geldi? Eğer böyleyse herkesin zararını tanzim etsinler, bizler de kapatıp evlerimize gidelim. Mart ayından beridir eğlence sektörünün iflahını kestiler. Ödemelerimizi yapamaz duruma geldik. Hazırlıklar yapıyoruz mal alımı yapıyoruz ve bir anda kapatılarak zarara uğratılıyoruz. Devletin tedbir aldığı tüm yerlerde vakalar çıkmaya devam ediyor. Şu ana kadar hiçbir eğlence mekânında veya meyhanede bir vaka çıkmadı. Özel sektör düşünülmeden hareket ediliyor ve hem insanlar hem de mekan sahipleri mağdur ediliyor. İzin versinler açalım ve çalışalım aksi takdirde hepimiz batar kapatırız.”

Serhan Candaş

“Eğlence sektörü alınan kararlarla mağdur edildi. Bu sektörde birçok insan ekmek kazanıyor. Ülkede herhangi bir kriz durumunda ilk hedef olarak eğlence sektörü alınıyor. Biz yalnızca açık kalmak değil eğer kapanacaksa eşit bir şekilde olması, virüs temizlendikten sonra her yerin açılıp tüm sektörlerin işlerine sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi için buradayız.”

Mehmet Şanlıer

“Bu gibi yasaklar konulurken ilk hedef eğlence sektörü ve mekânlardır. Bizlerin nasıl geçindiğini soran yok. Kapanmaya karşı değiliz ancak sadece meyhane ve eğlence yerlerini kapatmak doğru değildir. 21.00’de meyhaneler kapatılacak dediler ancak bizim sektörde belirtilen saat öncesinde gelen yoktur. Dünyada da kapanmalar oluyor ancak devletler bedel ödüyor. Burada biz 72 gün kapatıldık ancak hiçbir zararımız karşılanmadı. Ben bu adaletsizliğe karşı olduğum için buradayım.”

Fatih Baydemir

“Ya her yer 15 gün kapanacak ya da hiç kapanma olmayacak. Kapanmamız halinde ödemelerimizi yapamaz duruma düşeriz. Her yer kapansa ve bu illetten kurtulup yeniden açılsak hiçbir tepki göstermeyeceğiz ancak bizim sektörü hastalık yayan bir sektör olarak göstermeleri adil değildir. Bu duruma tepki göstermek için buradayız. Umarım alınan yanlış karardan vazgeçilir.”

Hasan Çolakoğlu

“Bu sektöre yapılan haksızlığın karşısında duruyoruz. Başkalarının isteği ile bu kararın alındığını düşünüyoruz. Birçok aile bu sektörden ekmek yiyor ve alınan kararlarla bu insanlar zora sokuluyor. Hiçbir önlem almadan kapatıyorlar ve bu adil bir davranış değildir. Bu alınan karardan dönülmesi için buradayız.”