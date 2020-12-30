SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ.!

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, 31 Aralık’tan itibaren saat 22.00’dan sabah 05.00’e kadar sokağa çıkma yasağı ilan etti. Böylece ülkede bulunan tüm kurum kuruluş ve işletmeler kapatılmış oldu.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, artan vaka sayıları ve özellikle 9 Eylül İlkokulu’nda görülen Covid-19 vakaları nedeniyle yeni kararlar aldı. Buna göre, 4 ocak a kadar, gece saat 22.00’dan itibaren sabah 05:00’a kadar geçerli olacak şekilde sokağa çıkma yasağı uygulanmasına karar verildi. Böylece ülkede bulunan tüm kurum kuruluş ve işletmeler kapatılmış oldu. Bu uygulamadan ise yalnızca sağlık çalışanları, emniyet mensupları ve görevde olan kişiler muaf tutuldu.

YARIYIL TATİLİ ERKENE ALINDI!

TÜM İLK VE ORTA EĞİTİM OKULLARINDA 4 İLE 15 OCAK TARİHLERİ ARASI TATİL…

Ayrıca, Dershane, etüt, özel dersler ve kurs faaliyetleri 18 ocak a kadar durduruldu.

EV KARANTİNASI

9 Eylül İlkokulu’nda belirlenen ve karantinaya alınan kişiler dışındaki tüm veli, öğrenci, personele ev karantinası verildi.

GÜNEY’E GEÇİŞLERE KARANTİNA ŞARTI!

10 OCAK’A KADAR TÜM GEÇİŞLER KARANTİNAYA TABİİ OLACAK

Güneye geçişler kapsamında ise 10 ocak a kadar diplomatik geçişler hariç tüm geçişler karantinaya tabii olacak.

KARANTİNASIZ GEÇİŞLERİNE İZİN VERİLEN KİŞİLERİN İZİNLERİ İPTAL EDİLDİ

Yılbaşı döneminde Güney Kıbrıs’ta çalışmak üzere Sağlık Bakanlığı tarafından karantinasız geçişlerine izin verilen kişilerin izinleri de 10 ocak a kadar iptal edildi.

Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2020, 17:41