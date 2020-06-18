FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla tutuklandı

Suna ERDEN

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olduğu iddia edilen iş adamı Caner Şahmaran tutuklandı.

Zanlının evinde yapılan aramada birçok elektronik eşya ve cep telefonunun yanı sıra yüklü miktarda para bulundu. Hakkında soruşturma yürütülen zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada iddiaları aktaran polis, 16 Haziran tarihinde zanlı Caner Şahmaran’ın gözaltına alındığını, Göçmenköy’deki evinde arama yapıldığını söyledi.

Polis, yapılan aramada 20 bin 600 Sterlin,5 bin ABD doları, 3 bin Euro ile birçok elektronik eşya ve cep telefonu bulunduğunu ifade etti. Polis, zanlının gözaltına alınarak hakkında soruşturma başlatıldığını belirtti. Ele geçirilen cep telefonu ve elektronik eşyaların inceleneceğini, zanlının ifade verdiğini ve söylediklerinin araştırılacağını kaydeden polis, soruşturma amaçlı 2 gün tutukluluk talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.