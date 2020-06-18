Meclis’te nisap sorunu

Meclis genel kurulu nisap sorunu nedeniyle toplanamadı..

Meclis’te nisap sorunu
banner432

Hükümet krizi gölgesinde yapılması beklenen Meclis Genel Kurulu nisap sorunu nedeniyle toplanamadı.
Verilen aranın ardından bir kez daha genel kurulun toplanması için girişim yapılacak.
Bu arada Ulusal Birlik Partisi meclis grubunun toplantısı devam ediyor. Halkın Partisi’nin bakanlarının da genel kurula katılmadığı görüldü  

Güncelleme Tarihi: 18 Haziran 2020, 12:23
Aytug Turkkan

Aytug Turkkan

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
YDP ‘seçim hükümeti’ dedi
YDP ‘seçim hükümeti’ dedi
  1. KIBRIS