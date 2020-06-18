Meclis’te nisap sorunu

Hükümet krizi gölgesinde yapılması beklenen Meclis Genel Kurulu nisap sorunu nedeniyle toplanamadı.

Verilen aranın ardından bir kez daha genel kurulun toplanması için girişim yapılacak.

Bu arada Ulusal Birlik Partisi meclis grubunun toplantısı devam ediyor. Halkın Partisi’nin bakanlarının da genel kurula katılmadığı görüldü

Güncelleme Tarihi: 18 Haziran 2020, 12:23