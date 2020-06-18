Bir haftada 85 uçuş, 7 bin yolcu

Alithia gazetesi Güney Kıbrıs’ta, pandemi nedeniyle 21 Mart’ta kapanan havalimanlarının açıldığı ilk hafta, Larnaka Havalimanı’na gelen ve buradan giden toplam 85 uçuş yapıldığını, bu seferlerle 7 bin yolcunun taşındığını yazdı.

Gazete Hermes Airport’un bilgilerine dayanarak Larnaka Havalimanı’nın açıldığı 9 Haziran’dan 15 Haziran’a kadar, toplam 85 uçuşun gerçekleştirildiğini belirtti.

Habere göre 42 uçuşla Güney Kıbrıs’a 2 bin 950 yolcu gelirken, 43 uçuşla da Güney Kıbrıs’tan 4 bin 39 yolcu ayrıldı.

Ülkelerine geri dönen kişilerle ilgili uçuşlardan da söz eden gazete, geliş ve gidiş yönünde olmak üzere toplam 19 uçuşun gerçekleştirildiğini ve toplam 1299 yolcunun taşındığını yazdı. Gazete, Larnaka Havalimanı’na gelen 9 uçuşla 618 kişi, Larnaka Havalimanı’ndan gerçekleştirilen 10 uçuşla ise 608 kişinin taşındığını belirtti.

Habere göre geri dönüş uçuşu gerçekleştirilen ülkeler ise Mısır, Katar, Romanya, Güney Afrika, Ukrayna ve Birleşik Krallık oldu.