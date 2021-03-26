Yayaya çarptı felaket oldu

Onur ULAĞ

Lefkoşa’da dün akşam meydana gelen trafik kazasında taksi aracın çarptığı 25 Yaşındaki Cemre Sağıroğlu ağır yaralanarak yaşamını yitirdi.

Kazanın meydana geldiği yerde toplanan vatandaşlar isyan etti. Vatandaşlar, kazanın meydana geldiği yerde aydınlatma lambalarının yanmadığını, yolun karanlık olduğunu ifade ederek, yetkililerin ihmali olduğunu öne sürdü.

Lefkoşa Trafik Ekipleri kaza mahallinde inceleme yaparken, sürücü Casin Çapin tutuklandı.

Ağır yaralıydı, kurtarılamadı

Polisten verilen bilgiye göre; kaza saat 18.50 sıralarında Lefkoşa'da Dr. Fazıl Küçük Caddesi meydana geldi. Yönetimindeki TLC 194 plakalı araçla Gönyeli istikametine doğru çift şeritli yolun sağ şeridi içerisinde seyreden Casin Çapin, Alpet ışıkları ile Sanayi Bölgesi ışıkları arasındaki yolda yaya olarak karşıdan karşıya geçen Cemre Sağıroğlu’na çarptı.

Kaza sonucu yaralanan Cemre Sağıroğlu, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Cemre Sağıroğlu, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Sürücü tutuklandı

Kazanın ardından TLC 194 plakalı taksi aracın sürücüsü Casin Çapin tutuklandı. Sürücünün bugün mahkemeye çıkarılacağı, polisin kazayla ilgili soruşturmasının devam ettiği belirtildi.

‘Yol karanlıktı’

Bu arada kaza mahallinde toplanan vatandaşlar, yaşanan genç ölüme isyan etti, yetkililerin de ihmali olduğunu iddia etti. Vatandaşlar, kazanın meydana geldiği yerde aydınlatma lambalarının yanmadığını, yolun karanlık olduğunu savundu.