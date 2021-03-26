Tutuklu yargılanacak

Hüseyin ÇİÇEK

İskele’de bir sitede 190 gram uyuşturucu maddeyle yakalanan Omah Clive Peter hakkındaki soruşturma sürüyor. Zanlı dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye mesele ile ilgili olguları aktaran polis memuru Osman Üreten, mahkeme huzurunda bulunan zanlı Omah Clive Peter’in tasarrufunda uyuşturucu madde olduğuna dair bilgi aldıklarını ve İskele, Boğaz’da bulunan siteye baskın yaptıklarını söyledi. Polis memuru, zanlının da site önünde bir araçta tespit edildiklerini ve araçta yapılan aramada uyuşturucu kalıntısı bulunduğunu bildirdi.

Polis memuru Üreten, ikametgâhın arandığını ve yatak odasında, komedin çekmecesinde 8 ayrı foil kağıdına sarılı vaziyette, 190 gram “hintkeneviri” türü uyuşturucu madde bulunduğunu açıkladı.

Polis, uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan toplamda 6 bin 500 TL paraya da el konulduğunu bildirdi. Soruşturmanın tamamlandığını bildiren polis memuru, ülkemizde izinsiz ikamet ettiği belirlenen zanlının, Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Tutku Çandaş, zanlının, davaları görüşülünceye değin ve her halükarda 2 ayı geçmemek şartı ile Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.