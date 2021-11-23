Teminatla serbest kaldı

Hüseyin ÇİÇEK

İskele’ye bağlı Kumyalı köyünde, meslek lisesine ait turizm uygulama oteli binası içerisinde,

16 yaşındaki kız çocuğuna cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen Mustafa Behçetoğlu hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.



Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis, zanlının 17 Kasım 2021 tarihinde, saat 14.00 sıralarında, Kumyalı Meslek Lisesi’ne ait, turizm uygulama otel binası içerisinde, 16 yaşındaki kızın sol eli ile yüzünü okşadıktan sonra göğsünü sıkarak cinsel saldırı suçunu işlediğini söyledi.Polis, zanlının, kıza “Seninle birlikte olmak istiyorum” diyerek cinsel taciz suçunu işlediğini de aktardı. Şikayetin 19 Kasım 2021 tarihinde gerçekleştirildiğini belirten polis, zanlının tutuklandığını anımsattı. Polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, 3 gündür tutuklu olan zanlının teminata bağlanmasını talep etti.Mahkeme, 10 bin TL nakit teminat yatırması, 2 kefilin 50’şer bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesi şatlarıyla zanlının davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi.