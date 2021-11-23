Aktörler tutuklu yargılanacak

Tatil için geldikleri Kuzey Kıbrıs’tan çıkış yaparken sahte PCR belgesi ibraz eden Amerikalı oyuncu ve şarkıcı Calvin Edward Burke ile Alman uyruklu aktör ve film yönetmeni Roberto Puzzo dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. İki zanlının da Almanya’da yaşadıkları; orada ünlü birer aktör ve yönetmen oldukları öğrenildi.

Bir haftalığına tatile gelen iki zanlı, yargılanmak üzere 20 günü aşmamak üzere cezaevine gönderildi.

Teminat duruşmasında olguları aktaran polis, KKTC’de turist olarak bulunan Calvin Edward Burke ile Roberto Puzzo’nun 18 Kasım 2021 tarihinde özel bir hastanede yapılmış gibi görünen sahte PCR testini Ercan Havalimanı’nda yer hizmetlerinde görevli memura ibraz ederek sahte belgeyi tedavüle sürdüğünü anlattı. Polis, zanlının suçüstü tespit edilerek, gözaltına alındığını söyledi.



Polis memuru, aynı gün söz konusu özel hastaneden yapılan araştırmada zanlılar adına herhangi bir PCR testi yapılmadığını, hatta kayıtlarının dahi olmadığını tespit ettiklerini ifade etti.Polis, aynı gün zanlıların Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden temin edilen emir üzerine tutuklandığını belirtti. Polis, mesele ile ilgili Roberto Puzzo’nun gönüllü ifade vererek suçunu kabul ettiğini söyledi. Polis, soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek, teminat talep etti.Mahkeme her iki zanlıyı yargılanmak üzere 20 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderdi.