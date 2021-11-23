Ağır suç işledi

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da sabaha karşı gözüne kestirdiği bir eve giren, uyumakta olan ev sahibi kadını izleyerek mastürbasyon yapan Nijerya uyruklu Sodig Omomog Bolagan hakkındaki dava dün karara bağlandı. Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık, bir buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Mastürbasyon yaptığı esnada evde kalan başka bir şahıs tarağından yakalanan sanık hakkındaki ceza kararını Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu açıkladı.



Yargıç Pınar Beyoğlu, sanığın işlemiş olduğu suçun ağır olduğunu ve son zamanlarda yaygınlaştığını söyledi.Cinsel içerikli suçların toplumda da infiale yol açtığına değinen Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu, sanığa hapislik dışında bir ceza verilmesinin mümkün olamayacağını ifade etti. Beyoğlu, sanığın bir buçuk yıl hapis cezasına mahkûm ettiklerini açıkladı.

Olayın geçmişi

Sanık 21 Ekim 2020 tarihinde saat 04.00 sıralarında, kapalı ancak kilitsiz olan balkon penceresinden, D.Ö. (35) isimli genç kadının evine girmişti. Sanık genç kadının yatak odasına girmiş, uyumakta olan D.Ö.’yü izleyerek mastürbasyon yapmaya başlamış ve o esnada evde misafir olarak bulunan Ü.A isimli şahıs tarafından fark edilerek etkisiz hale getirilmişti. Tutuklanan sanık ifadesinde, “Mastürbasyon yapıyordum” diyerek suçunu kabul etti.