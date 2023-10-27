Finansmanı TİKA’dan

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100’üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Türk İşbirliği Koordinasyon Ajansı Başkanlığı’nın (TİKA) katkılarıyla Alayköy İlkokulu’na teknoloji odası kazandırıldı.

Robotik kodlama eğitiminin verileceği “Alayköy İlkokulu 100.Yıl Teknoloji Odası” için düzenlenen açılış törenine, TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu da katıldı. Açılış konuşmaları öncesinde okul korosu “Cumhuriyet” parçasını seslendirdi.

İlk sözü alan Alayköy İlkokulu Müdürü Özden Ünbay, 1 yıldır Alayköy İlkokulu’nda küçük bir grupla robotik kodlama eğitimlerini başlattıklarını, okulun etkinliklerde de temsil edildiğini kaydederek, daha fazla öğrencinin Robotik Kodlama eğitimlerinden yararlanabilmesi için proje hazırladıklarını ifade etti.

Teknoloji Odası’nın TİKA’nın katkısıyla hayata geçirdikleri ikinci proje olduğunu belirten Ünbay, TİKA Lefkoşa Ofisi Koordinatörü Havva Pınar Özcan Küçükçavuş’a teşekkür etti.

TİKA Lefkoşa Ofisi Koordinatörü Havva Pınar Özcan Küçükçavuş, dünyanın 150 ülkesinde faaliyet gösteren TİKA’nın eğitim projelerini de desteklediğini, eğitimdeki yenilikçi modelleri öncelikleri arasına aldığını söyledi.

İlköğretim Dairesi Müdürü Hakkı Başarı, 100’üncü yıl teknoloji odasının TC Lefkoşa Büyükelçiliği ile TİKA Başkanlığı’nın katkıları, Gönyeli-Alayköy Belediyesi ile Alayköy Okul Aile Birliği’nin desteğiyle hazırlandığını kaydetti.

TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, yüzüncü yılını kutlayan Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci yüzyıla doğru yelken açtığını, ikinci yüzyılın çocuklar tarafından inşa edileceğini söyledi.

