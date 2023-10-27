Kıyafetlerle tarihe yolculuk

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yıl kutlamaları çerçevesinde düzenlenen “Beylikten Cumhuriyete Anadolu Kıyafetleri” defilesi önceki akşam yapıldı.

Defile, Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi (KEİ), Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, Yunus Emre Enstitüsü ve Bursa Olgunlaşma Enstitüleri katkılarıyla düzenlendi.

Concord Otel’de, Günkut Ajans organizasyonunda gerçekleşen defilede Beylikten Cumhuriyete Anadolu kıyafetleri sergilendi.

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği himayelerinde düzenlenen geceye, Cumhurbaşkanı Vekili, Meclis Başkanı Zorlu Töre, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Şefik, TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı Ömer Köseoğlu, Ombudsman İlkan Varol, Lefkoşa Türk Belediye Başkanı Mehmet Harmancı, bazı milletvekilleri, dernekler ve davetliler katıldı.

Defilenin sonunda TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu bir konuşma yaptı.

Feyzioğlu: Coşkuyla kutluyoruz

Feyzioğlu, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılını bu sene Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde coşkuyla hep birlikte kutladıklarını kaydetti.

Bu tarihi yıl dönümü için birlikte birçok etkinlik gerçekleştirdiklerini ve gerçekleştirmeye de devam edeceklerini dile getiren Feyzioğlu, “ Bugün sizlerle birlikte izlediğimiz ‘Beylikten Cumhuriyete Anadolu Kıyafetleri’ defilesi de şüphesiz en renkli 100. Yıl etkinliklerimizden biri oldu.” ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil eden büyükelçilik ailesini sahneye davet eden Feyzioğlu "Biz birlikte varız birlikte güçlüyüz.” dedi.