Fiyatlar çıldırdı

Merkez Lefkoşa’da kurulan açık pazarda bazı ürünlerin fiyatı cep yaktı. Kabağın kilosu 60, salatalığın 50 liraya çıktı. Pazara alışverişe gelen vatandaşlar, pahalılıktan ve yüksek fiyatlardan dert yandı.Vatandaşlar piyasada etkin denetim yapılması gerektiğini ifade ederken, “Her gün zam, artık buna bir dur denmeli” dedi.

Ne dediler…?

Fatma Büyükhüseyin

“Bazı ürünlerin fiyatı çok yükseldi. Her hafta farklı etiketlerle karşılaşıyoruz. Neye göre fiyat artışı yapılıyor bilmiyorum. Piyasada etkin denetim şart oldu. Eğer bu zamların önüne geçilemezse hayat hepimize zindan olacak. İnsanlar evine ekmek götüremez, çocuğuna meyve alamaz duruma gelecek. Yeterince beslenemeyen çocukların gelişimi de risk altına girecek. Biz kendimizi değil, çocuklarımızı düşünüyoruz. Yetkililer piyasadaki bu başıboşluğa bir dur demeli.”

Hikmet Kılınç

2024’ün ilk alışverişi iyi geçti diyemeyeceğim fiyatlarda yükseliş var. Asgari ücrete zam gelmeden özellikle market fiyatlarında ciddi bir yükseliş oldu. 2023 kötü geçti inşallah 2024’te böyle olmaz. Hükümet Hal Yasasını geçirdi ama halkın lehine bir gelişme olmadı. Lütfen denetim mekanizmalarını çalıştırsınlar.”

Yunus Ağdar

“Uzun süredir pazarda esnaflık yapıyorum. Gün geçtikçe vatandaşın alım gücü düşüyor. Vatandaş pazara geliyor ancak istediklerini tam anlamıyla alamıyor. Üretim maliyetleri arttığı için bu durum ürün fiyatlarına yansıyor. Piyasanın durumu gerçekten hiç iyi değil. Bence asgari ücrete de zam gelmesin, işin içinden çıkamayız. Ciddi bir devalüasyon var şu an. Ayrıca ülkemizde gelir adaletsizliği oldu, şu an zengin daha zengin, bu gerçekten çok acı bir durumdur.”

Teoman Ali

“İstediğimiz gibi alışveriş yapamıyoruz. Bence bu pahalılık mezara kadar gider. Her şeye aşırı bir zam geldi. Ucuz olduğu içinde pazara geliyoruz ama bu çözüm değil. Yılbaşında istediğimiz şeyleri de yapamadık.”

Ömer Meraklı

“Rumlara bağlı bir ekonomimiz oldu, buna dikkat çekmemiz gerekir. Güneyle gereçten bir anlaşma yapsak hem kaliteli yaşarız hem de ekonomilerimiz birleşir. Alışveriş yapan çok Rum var pazarda onlarda bizden memnun, keşke orta yolu bulabilsek.”

Salih Taşkın

“2023 gerçekten kötü geçti, 2024 ise korkunç başladı. Umarım döviz daha da artmaz, her gün ayrı bir zam var ve insanların işi çok zor. İstediğimiz gibi alışveriş yapamıyoruz.”

Pazar yerinde dün bazı ürünlerin fiyatı şöyleydi:

Kabak: 70 TL

Salatalık: 40 TL

Kolokas: 55 TL

Patlıcan: 30 TL

Kapya: 90 TL

Mantar: 140 TL

Brokoli: 50 TL

Çiçek: 20 TL

Patates: 23 TL

Soğan: 13 TL

Hurma: 70 TL

Domates: 30 TL

Kestane: 260 TL