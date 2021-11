Fiyatlar sürekli değişiyor

Hüseyin ÇİÇEK

Tüp gaz, akaryakıta geçtiğimiz haftalar yapılan zamlar ve ardından dövizdeki yükseliş restoranlara da yansıdı. Yemeklerin fiyatı neredeyse her hafta değişmeye başladı. Menülerdeki fiyatlar sık sık güncellenirken, dürüm dahi 35 lira oldu. Son iki haftada bir kase çorba 17 liradan 22 liraya çıkarken, önümüzdeki günlerde fiyatların yeniden değişebileceği belirtildi.

Zamlardan dolayı girdi maliyetlerinin yükseldiğini ifade eden restorancılar, “Biz yüzde 20 zam yaptık ancak iş yeri için gerekli olan malzemelere yüzde 50 artış geldi” dedi.

Diyalog’a konuşan restorancılar, “Paket servisi için aldığımız plastik kutulardan tutun, çorba kaselerine, undan sıvı yağa her şeyin fiyatı arttı. Zaten et ve tavuk fiyatları yüksekti. Giderlerimizi karşılamak için piyasaya göre fiyatlarda güncelleme yaptık” dedi.

Ne dediler…?

Hüseyin İlhan

“En ucuz çorba çeşitlerimiz 17 liraydı, iki hafta önce 22 lira olarak düzenledik. Sulu yemeklerimiz ve dürüm çeşitlerimiz 35 lira, servis yemeklerimiz ise 50 ile 55 lira arasında değişmektedir. Tüp, akaryakıt ve elektrik giderlerinin iyice artmasının yanı sıra tüm gıda ürünleri ve plastik kutu, servis malzemeleri fiyatları da arttı. En basiti çorba kâseleri 50 kuruşken, şimdi 1 lira 40 kuruş oldu, peçete, 120 liradan 200 TL’ye çıktı. Biz yüzde 20 zam yaptık, ancak aldığımız ürünlere yüzde 50 zam geldi. Bu durumda eksideyiz. Şu anki fiyatlarımız da giderlerimizi maalesef karşılamıyor.”



Bilal Choudhary“Birçok ürün zamlandı. Tüp gaz, benzin, elektrik, bunların yanı sıra bizim, diğer maliyetlerimizde arttı. Paket servisi için aldığımız plastik kutulardan tutun, çorba kaselerine, unundan tutun sıvı yağına, salata için sebze fiyatları, her ürün epey arttı, bu durumda fiyatlara yansıdı, ancak bu fiyatlar bile ne yazık ki bizi kurtarmıyor.”Hasan Caner“Bizim fiyatlarımız 55 liradan başlıyor, fiks menümüz 140 liradır. Ancak sadece tüp gaza 15 günde 5 bin lira, elektriğe ayda 8 bin lira ödüyoruz. Sebze alıyoruz ateş pahası, yani giderlerimizi ucu ucuna ancak karşılayabiliyoruz. Her şey zamlandı, bu zamanda kimse artık restoran açamaz, ya isminiz olacak ya da çevreniz, aksi takdirde bu pahalılıkta asla ayakta duramazsınız. İnsanlardan para alırken utanır duruma geldik, çünkü fiyatlar pahalı, 4 kişilik aile geliyor, fiks menü alıyor, gece sonu 700-800 TL civarı bir hesap ortaya çıkıyor. İnanın o hesabı masaya götürürken utanıyorum, para alırken utanacak duruma kadar geldik. Birçok restoran bu süreçte eksiye düştü, durum çok kötü.”Aydoğan Yılmaz“Ben, maliyetler gerekçe gösterilerek yapılan zamlara karşıyım. Ben de tüpe para veriyorum, paket servisim de var, benzine de para veriyorum. Ben de elektrik faturası ödüyorum, ancak benim fiyatlarım 30 TL ve bu beni kurtarıyor. Birçok restoran 60-70 TL’ye yemek satıyor. Ucuz satabilirler, kimse ‘maliyetim karşılanmıyor’ demesin, ben fiyatları 30 TL’de tutarak maliyetlerimi karşılayabiliyorum.”