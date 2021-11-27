Bazı kesimler tepkili

Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi İmar Planı, Resmi Gazete’nin önceki günkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Planın yürürlüğe girmesiyle, plan alanında uygulanmakta olan “Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi Bölgesi Geçiş Süreci 2 Emirnamesi” ve “Gazimağusa Kıyı Şeridi Bildirisi” söz konusu emirnameler tahtında alınan kararlara ve yapılan işlemlere helal gelmeksizin yürürlükten kalktı.

Kazanılmış bazı hakların korunduğu planın yürürlüğe girdiği tarihten önce inşaat izni almış gelişmeler ve inşaata başlanmış olsun veya olmasın planlama makamına planlama onayı için bu plan yürürlüğe girdiği tarihten sonra en geç 6 ay içerisinde başvurulacak gelişmeler engellenmeyecek. Ayrıca, planın yürürlüğe giriş tarihinden önce planlama onayı almış ve planlama onayı süresi bitmeden önce buna uygun olarak inşaat izni alarak planlama onayı ve inşaat iznine uygun olarak yerinde inşaata başlamış gelişmeler de engellenmeyecek.

Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi İmar Planı; Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi Belediyeleri hudutları içerisinde kalan Gazimağusa, Mutluyaka, İskele, Ötüken, Kuzucuk, Aygün, Sınırüstü, Boğaziçi, Boğaztepe, Boğaz, Kalecik, Yarköy, Turnalar, Kurtuluş, Ergazi, Ardahan, Ağıllar, Altınova, Topçuköy, Yeniboğaziçi, Mormenekşe, Akova, Yıldırım, Alaniçi, Muratağa, Sandallar ve Atlılar yerleşimlerini kapsıyor.

Peyzaj Mimarları Odası tepkili



Peyzaj Mimarları Odası Başkanı Nevter Zafer Cömert, 2019 yılından beridir çalışmalarına devam edilen ve belli bir aşamaya gelindikten sonra son anda yayınlanmaktan vazgeçilen, sonrasında ise hiçbir meslek grubu paydaş sayılmadan tek paydaş Müteahitler Birliği’ymiş gibi davranılarak yayınlandığını savunduğu Mağusa-İskele-Yeniboğaziçi İmar Planının, kent peyzaj alanları ve yeşilin yol/altyapı kesitlerine entegrasyon gözetilmeden yapıldığı ileri sürdü.Cömert Oda adına yaptığı yazılı açıklamada, Dünya ve Birleşmiş Milletler gündeminde iklim krizinin görüşüldüğünü ve bunu önlemek için dünya çapında acil eylem planları gerçekleştirildiğine işaret ederek, dünyada bunlar olurken KKTC’de imar planlarının sadece rant sağlamak amaçlı ne alt yapı, ne nüfus projeksiyonu ne de kamusal alanların biçimlenişi göz önüne alınarak yapıldığını iddia etti.

KTMMOB: İmar planı hukuksuz

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB), Mağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı’nın 30 Aralık 2019 tarihinde Birleşik Kurul tarafından onaylanan plan olmadığı, içeriğinin değiştirildiği ve Resmi Gazetede yayınlanan planın ise geçerliliği olmadığından işlem yapılmasının suç olacağı ileri sürdü.

Birlik Yönetim Kurulu adına yapılan yazılı açıklamada, Resmi Gazete’de yayınlanan planın “Hukuksuz bir şekilde, kapalı kapılar ardında gizli pazarlıklarla yapıldığı” ve” paylaşılmaktan imtina edilen bir plan” olduğu iddia edildi.