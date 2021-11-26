Mali polis bastı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da üç kişi, yasa dışı bahis oynatan internet sitelerine canlı destek (call center) hizmeti verme suçuyla tutuklandı.

Mali Suçlularla Mücadele Şube Amirliği tarafından yapılan operasyonda 52 bin 800 TL, 40 Euro, 3 adet dizüstü bilgisayar, 4 cep telefonu, 2 sabit telefon ve bir arabaya el konuldu. Operasyon kapsamında tutuklanan ikisi kadın 3 kişi bugün mahkemeye çıkarılacak.



Polis Basın Subaylığı’nın “Beden Eğitimi ve Spor Yasası ile Şans Oyunları Yasası’na aykırı harekette bulunma” başlığıyla yaptığı açıklamaya göre, dün Mali Suçlularla Mücadele Şube Amirliği tarafından iki ayrı adrese operasyon gerçekleştirildi. Yasa dışı bahis oynatan internet sitelerine canlı destek (call center) hizmeti verdiği tespit edilen E.K. (K-24), E.A. (E-30) ve F.G.A. (K-23) tutuklandı.Ayrıca 3 dizüstü bilgisayar, 4 cep telefonu, 2 sabit hat telefonu, bir otomobil ile 52 bin 800 TL ve 40 Euro nakit paraya el kondu. Polisin konuyla ilgili soruşturması devam ediyor.