Kadınlar tek yürek oldu

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da 23 sivil toplum örgütü 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde yürüyüş düzenledi.

Gazimağusa’nın en işlek caddesi üzerinde bulunan ve 2018 yılında Burcu Okumuş’un bıçaklanarak öldürüldüğü “Yemen Kahvesi” isimli işyerinin önünden başlayan yürüyüş, sulu çember olarak bilinen yerde son buldu.

Kadın örgütleri başta olmak üzere 23 örgütün destek verdiği yürüyüşe halkın ilgisi de büyük oldu. Yürüyüş başlamadan önce şiddete kurban giden her bir kadının isimleri tek tek okundu ve kalabalık tarafından hep bir ağızdan “burada” denilerek anıldı.

Kadın Örgütleri ağı kuruldu



Bu arada Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar’ın öncülüğünde ve Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Kuzey Kıbrıs Kadın Örgütleri Ağı kuruldu.Açıklamaya göre Kuzey Kıbrıs Kadın Örgütleri Ağı, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü olan bugün, 42 kadın örgütünden 40’ının katılımıyla oluşturuldu.Kuzey Kıbrıs Kadın Örgütleri, tek ses olarak yaptıkları açıklamada şu ifadelere yer verdi:“Güçlerimizi bir araya getirerek halen çağ dışı bir yaklaşımla her türlü şiddete maruz kalan, insan haklarına aykırı bir şekilde ekonomik ve sosyal hayatın dışında bırakılan kadınlarımızın sesi ve gücü olmak, kadına destek vermek ve kadının gücüne güç katmak amacıyla bir araya geldik. Çıktığımız yolda, bizimle yürüyecek çok sayıda insanımızın olduğuna dair inancımız olmakla birlikte, kadının güçlendirilmesi hedefiyle Kuzey Kıbrıs Kadın Örgütleri Ağı web sitemiz hayata geçirilmiştir. (kadinorgutleri.gov.ct.tr) Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.”