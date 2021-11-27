Piyasalar da tepki verdi

Beşiktaş taraftar grubu Çarşı üyeleri, Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala ve firariler eski CIA danışmanı Henri Barkey ile Can Dündar'ın da aralarında bulunduğu 52 sanığın, "15 Temmuz darbe girişimi" ve "Gezi Parkı olayları"na ilişkin iddialar kapsamında yargılandığı davada, Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Kavala kararı sonrasında gün içinde 11,94’e kadar gerileyen dolar/TL, 12,53’e kadar yükseldi.

13,37’ye kadar gerileyen euro/TL ise, 14,13 seviyesine geldi.

Türkiye saati ile 17.55 itibarıyla 1 dolar 12,43 TL’den işlem gördü. Aynı dakikalarda euro ise 14,04 TL’ye yükseldi. İngiliz Sterlini 16,66 TL, İsviçre Frangı 13,51 TL oldu.

Kavala duruşmaya katılmadı

Birleştirilen Gezi Parkı ile Çarşı Grubu davasının duruşması dün görüldü. Dört yılı aşkın süredir tutuklu bulunan, davanın sanıklarından Osman Kavala duruşmaya katılmadı.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, sanıklar ve avukatların beyanlarının alınması ve cumhuriyet savcısına görüşünün sorulmasının ardından ara verildi.

Daha sonra ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Osman Kavala’nın tutukluluk durumuyla ilgili olarak mahkemece yapılan son değerlendirmeden bu yana hukuki durumunda değişiklik olmadığına hükmetti.



Kavala'nın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, verilebilecek cezanın üst sınırı dikkate alındığında tutukluluk süresinin ölçülü olduğunu belirten heyet, yargılamanın geldiği aşamayı göz önünde bulundurarak oy çokluğuyla sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.Üye hakimlerden biri tutukluluk devam kararına muhalefet şerhi koyarak, Kavala’nın bir veya birkaç adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliye edilmesi gerektiği görüşünü dile getirdi.Dava 17 Ocak tarihine ertelendi.

Ayşe Buğra Kavala: Her zaman aynı cümleler…

Yargıtay ve İstinaf mahkemeleri tarafından bozulan ‘Gezi' ile ‘Çarşı' davalarının, birleştirilmelerinden sonraki ikinci duruşmada, Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verilmesinin ardından, Ayşe Buğra Kavala adliye önünde açıklama yaptı.

Ayşe Buğra Kavala yaptığı açıklamada, “Bu duruşmalar, her zaman aynı kelimelerle ifade edilen, aynı cümlelerle söylenen bir kararla bitiyor. ‘Tutukluluğun devamına.' ‘Delillerin durumu' deniliyor, ‘mahkemenin geldiği aşama' deniliyor. Ama hep aynı şey. Savcılar, iddianameyi hazırladıkları zaman şu andan daha ağır iddianame hazırladıkları sanığa soru sormuyorlar” dedi.

Kavala, açıklamasının devamında, “Avukatlar, durmadan aynı soruları soruyorlar. ‘Hangi somut eylemlerle, üzerine atılı suçları işlemiştir. Hangi deliller, hangi kanıtlar' diye. Bu böylece devam ediyor. Bu normal bir şey değil. Bu, ne evrensel hukuk normlarına, ne insan haklarıyla ilgili normlara uyan bir durum değil. Benim büyük endişem, bu durumun kanıksanması, normalleşmeye başlaması ve normal kabul edilmesi. Sadece, burada bunun normal olarak kabul edilmemesi gereken bir durum olduğunu belirtmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

