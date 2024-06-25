15’i polis 20 kişi öldü

Rusya'ya bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti Başkanı Sergey Melikov, Mahaçkale şehrindeki silahlı saldırıda hayatını kaybeden polislerin sayısının 15'i geçtiğini belirtti. Ölenlerin arasında biri papaz 4 sivilin yaşamını yitirdiği aktarıldı. Dağıstan’da saldırı sonrası 24-25-26 Haziran tarihinde yas ilan edildi. Rusya İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, önceki akşam TSİ 18.00 saatlerinde Mahaçkale ve Derbent şehirlerinde kimliği belirsiz silahlı kişilerin saldırı gerçekleştirdikleri belirtildi. Rusya'ya bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti Başkanı Sergey Melikov, Telegram kanalından, Mahaçkale ve Derbent şehirlerinde bir polis noktası, sinagog ve iki kilisenin hedef alındığı saldırılara ilişkin açıklamalarda bulundu. Bunun bir "terör saldırısı" olduğunu kaydeden Melikov, "Bunun arkasında kimin olduğunu ve bu saldırıları organize edenlerin neyi hedeflediklerini biliyoruz. Savaş evimize geldi." dedi. Melikov, Dağıstan polisinin saldırıları düzenleyenlere karşı koyduğunu ifade ederek, "Benzeri görülmemiş bu terör saldırısında 15'ten fazla polis yaşamını yitirdi. Onlar, silah elinde Dağıstan'daki barış ve huzuru koruyordu. Ölenlerin arasında bir papaz dahil birkaç sivil de bulunuyor." diye konuştu.

Aliyev'den taziye mesajı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya'ya bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenler için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Dağıstan Başkanı Sergey Melikov'a taziye mesajı gönderdi. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Aliyev mesajında, Dağıstan'da düzenlenen silahlı saldırılar sonucu siviller ile polislerin öldürülmesi haberinin kendisini ve Azerbaycan halkını derinden sarstığını belirtti. Aliyev, “Bu kanlı saldırıyı Azerbaycan halkı ve kendi adıma şiddetle kınıyorum. Terörün her türlü şekli ve tezahürüne karşı mücadeleyi destekliyoruz. Size, Dağıstan halkına, mağdurların ailelerine ve yakınlarına sabır, yaralılara acil şifalar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Peskov: Rusya artık farklı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Dağıstan'daki terör saldırısı nedeniyle Rusya'nın 2000'lerin başına döneceğinden endişe etmediklerini belirterek, "Rusya artık farklı. Toplum kesinlikle bütünleşmiş ve dün Dağıstan'da gördüğümüze benzer terörist tezahürler Rusya'da ya da Dağıstan'da toplum tarafından desteklenmiyor." dedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in saldırıda hayatını kaybedenler için başsağlığı dilediğini belirten Peskov, Rusya'nın dost olmayan ülkelerden saldırıya ilişkin başsağlığı mesajı almadığını ve bu ülkelerden bir kınama da görmediklerini vurguladı. Peskov, Putin'in saldırıyla ilgili gelişmeleri yakından takip ettiğini ve gerekli bilgilerin kendisine sürekli iletildiğini söyledi.

