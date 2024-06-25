Merit Park Hotel bünyesinde yer alan çocuk kulübü Meritta, Kurban Bayramında çocukların ufkunu açmak ve becerilerini geliştirmek amaçlı birçok etkinlik düzenlendi.

“Ayrıcalıklı çocuklar, mutlu aileler” mottosuyla yoluna devam eden Meritta Club, çocuklara unutulmaz bir bayram programı hazırladı.

Çocukların tüm konforu düşünülerek yaratılan bu kulübün, ana karakteri olan Meritta ve iki yakın kankası Potin ve Adalım maskotları da bayramda çocuklar ile birlikteydi.

Yüksek hizmet standartlarında küçük misafirlerini titizlikle ağırlayan Meritta Club, Kurban Bayramı süresince minik misafirleri için şölen havasında bir etkinlik gerçekleştirdi.

Meritta Club Direktörü Burak Sarıkaş’ın koordinesi ile tüm Merit hotellerinde aynı etkinlikler aynı anda gerçekleşti.

Süper Bilim Dedektifler Aktivitesi, Doğada Batik, Doğa da Ebru, Sihirbaz Gösterisi, Bubble Show, Jongler gibi etkinliklerde hem eğlendiler hem öğrendiler.

Çocukların mücadeleci ruhlarını ortaya çıkaran Survive – Our yarışında, minikler yarışarak başarılı olmanın mutluluğuna ulaştılar.

Bayram Şöleninde devam eden sürprizler Akşam Panayırında da devam etti.

Panayırda gerçekleşen Tahta Bacak, Balon Katlama, Led Show, Jimnastik Gösterisi, Şişme Oyunlar gibi etkinlikler ile eğlenmeye devam eden çocuklar, açık büfenin enfes lezzetleriyle tanışma fırsatı buldular.