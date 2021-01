‘Geç kalınmamalı’

Serdar ŞENGÜL

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi eski Başhekimi, Dr. Bülent Dizdarlı, Sağlık Bakanlığı’nın aşıyla ilgili planlama yapması gerektiğini ancak bazen geç kalındığını söyledi.

Dizdarlı, tv2020’de Gündem Özel programına katılarak aşıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Dizdarlı, bir soru üzerine aşıyla ilgili planlama yapılıp yapılmadığını bilmediğini ifade ederek, “Umarım yapılmıştır” dedi. Dizdarlı, öncelikli sağlık çalışanlarının aşılanacağını ancak bir planlama yapıldığından emin olmadığını söyledi. Dizdarlı, “Sağlık Bakanlığı bazen çok geç adım atıyor. Mesela bir ay önce yapılması gereken işi son güne sığdırmaya çalışıyor. Deyim yerindeyse yumurta kapıya dayanınca adım atılıyor. Bu durum halkta güvensizliğe neden oluyor” dedi. Dizdarlı, etkin bir planlamanın en kısa sürede yapılması gerektiğini belirtti.

Dizdarlı, “65 yaş üstü kişilerin hastanelerde kaydı var mı?” sorusu üzerine Başhekimliği döneminde böyle bu yönde bir otomasyon çalışması başlatıldığını ancak şu an ne durumda olduğunu bilmediğini söyledi.

Dizdarlı, “Aşı planlaması çalışması kapsamında belediyeler veya uzman doktorlardan yardım istendi mi?” sorusu üzerine “Hayır” cevabı verdi.

Ben de yaptıracağım

Dizdarlı, aşının güvenli olduğunu, kendisinde yaptıracağını ifade ederek, şunları söyledi:

“Aşıların komplikasyonları olacağı biliniyor; hafif ateş çıkacağı, kolda şişlik olacağı gibi. Ancak insanlara bunun iyi anlatılması gerekiyor. Her aşıdan sonra böyle etkiler görülebilir. Eğer aşı sırası bana gelirse ben de yaptıracağım. Şu an ülkemize gelen aşılar herkesin olabileceği aşılardır ve bu aşıları tüm hemşirelerimiz yapabilir. Herhangi bir komplikasyon olursa da hemşireler müdahale edebilir.”

“Aşı virüsle aramıza bariyer olacaktır” diyen Dizdarlı, şöyle devam etti: Aşı virüse engel koyan bir olgudur. Ancak tek başına çare değildir. Diğer önlemlerimizi de almamız gerekiyor.

Aşıların etkinliği belki de kalıcı olacaktır, belki ileride daha etkin aşılar bulunacaktır. O yüzden aşı yaptıracağız ve diğer koruyucu önlemler olan maske, mesafe ve hijyen kuralların uymaya devam edeceğiz.

Dizdarlı, şu anda dünya genelinde üretilen 7 çeşit aşı olduğunu, gelecek her aşının kabul edilmesi gerektiğini ve toplumun bir an önce aşılanması gerektiğini ifade etti. Dizdarlı, böylelikle turizm sektörünün açılabileceğini, normal hayata dönülebileceğini sözlerine ekledi.