‘Endişeye gerek yok’

Çiğdem AYDIN

Çin’in geliştirdiği ‘Sinovac’ aşısı dün itibariyle ülkeye ulaşırken, beraberinde birçok soruyu gündeme getirdi. Vatandaşlar, aşının güvenli olup olmadığına, ne kadar süreyle koruduğuna yönelik endişeler taşırken, tv2020’ye konuşan Meclis eski Başkanı, Dr. Sibel Siber, herkesin aşı yaptırması gerektiğini ifade etti. Siber, endişe duyulacak bir durumun söz konusu olmadığını belirtti.

Uzman doktor Sibel Siber, tv2020’de Gündem Özel programına telefonla katılarak, Çin aşısıyla ilgili merak edilen soruları yanıtladı.

Dr. Sibel Siber, aşının güveniler olup olmadığıyla ilgili bir soru üzerine, toplumda bazı endişeler olduğunu ifade etti. Siber, ancak endişe duyacak bir durumun söz konusu olmadığını dile getirdi.

Eski metotlarla üretildi

Sibel Siber, Sinovac aşısının eski metotlarla yani klasik aşı yöntemiyle geliştirildiğini, bu nedenle yan etkilerinin zaten bilindiğini söyledi. Aşının koruyuculuk özelliğiyle ilgili farklı açıklamalar yapıldığını kaydeden Siber, şunları söyledi:

“Sinovac aşısı; Türkiye, Endonezya, Şili ve Brezilya’da denendi. Türkiye ve Brezilya’da 10 bin denek kullanıldı. Yapılan denemeler sonucu Türkiye aşısının etkinliğini yüzde 91, Brezilya ise yüzde 52 olarak açıkladı. Brezilya’da denekler çok yüksek risk grubunda olanlardan seçildi. Aşı yaptıranlardan kimse ağır hasta olmadı. Yüzde 25’i hastalığı hafif atlattı. Bu da demek oluyor ki aşı yüzde yüz ağır hastalıktan korumaktadır. Ayrıca Dünya Sağlık Örgütü, bir aşının yüzde 50’nin üzerinde koruyucu özelliği varsa kullanılabileceğini belirtiyor.

Bu nedenle endişe etmeyelim ve hepimiz aşı olalım.

Aşıların ne kadar süre koruduğuna dair verilerin elde edilmesi için bir veya 2 yıl beklemek gerekiyor. Yani ilk iki doz aşıyı yaptırdıktan sonra antikor testi yapılacak. Daha sonra kandaki antikor seviyesi belirli zamanlarda tekrar ölçülecek. Böylelikle koruyuculuk süresi belirlenecek. Sadece Sinovac değil BioNTex aşısının da üçüncü faz dediğimiz koruyuculuk süresiyle ilgili verisi yok. Çünkü bir veya

2 yıl gerekiyor.”

Yan etkisi kişiye göre değişebilir

Tüm ilaçların, iğnelerin yan etkisi olabileceğini kaydeden Siber, özellikle bazı insanların vücuduna giren yabancı maddeye karşı aşırı reaksiyon verebileceğini söyledi.

Siber, “Bazı insanlarda vücuda verilen yabancı maddeye karşı aşırı reaksiyon verebilir. Mesela arı sokması sonucu ölen olabiliyor. Ya da antibiyotik içince fenalaşan insanlar var.

Aşırı alerjik insanlara aşı yapmamayı tercih ederiz” dedi.

Kimlere aşı yapılmayacak

“Toplumun yüzde yüzü aşı olacak diye bir şey yok” diyen Siber şunları söyledi:

-18 yaş altındakilere,

-Hamilelere,

-Son 6 ayda Covid-19 geçirenlere aşı yapılmayacak. Ancak aşı yaptırması gerekenler bundan kaçmamalıdır. Özellikle 65 yaş üstü ve risk grubunda olan KOAH, astım, şeker gibi hastalığı olanlar aşı yaptırmalıdır.”

Nüfus belirlenip, planlama yapılmalı

“Siber, aşılamayla ilgili bir planlama var mı? sorusu üzerine ise şunları ifade etti: “Sağlık Bakanı aşı planının yapıldığını söylüyor. Ama bu konuda iyi bir planlamanın olduğunu tahmin etmiyorum. Nüfus planlamasının yaşa göre yapılması gerekiyor. 18 yaş altı ve üstü kişiler, 65 yaş ve üstü kişilerin sayısı ortaya konmalıdır. Ayrıca hamile olanlar da tespit edilmelidir. Bunları yapmalıyız ki aşı planlaması yapalım.

Türkiye’de e-devlet projesiyle bu bilgilerin hepsi önlerindedir. Bizde ne yazık ki böyle bir sistem yoktur. Aşılama yaparken de dikkatli olmak gerekiyor. İnsanları kalabalıklar halinde bir yere toplamamak için randevu sistemi ile aşılama yapılması şarttır. Bakan ‘Biz planlamamızı yaptık’ diyor ama doyurucu açıklama yapmıyor.”