Nefesinde 200 promil alkol tespit edildi

Lefkoşa’da dün akşam meydana gelen trafik kazasında alkollü olduğu belirtilen Özcan Söğüt isimli sürücü Kızılbaş bölgesindeki tarihi kilisenin duvarına çarpıp, bir kısmını yıktı. Kaza sonucu yaralanan Özcan Söğüt, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sürücüye test yapıldığı, nefesinde 200 promil alkol tespit edildiği belirtildi.

Önce kaldırıma çarptı

Polisten alınan bilgiye göre; kaza sün akşam saat 21. 45 sıralarında Lefkoşa’nın Kızılbaş bölgesinde meydana geldi. Yönetimindeki RG 824 plakalı kamyon araç ile Şht. Ertuğrul Arif Sokak üzerinde seyreden sürücü Söğüt, Kızılbaş çemberine geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip, önce kaldırıma, ardından Kızılbaş Kilisesi’ni çevreleyen duvara çarptı. Kaza sonucu yaralanan Özcan Söğüt, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sürücüye test yapıldığı, nefesinde 200 promil alkol tespit edildiği belirtildi. Polisin olayla ilgili soruşturmasının devam ettiği kaydedildi.