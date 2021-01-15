Trodos’a yılın ilk karı yağdı

Havaların soğumasıyla birlikte Güney Kıbrıs’ta bulunan Trodos Dağı’na mevsimin ilk karı düştü. Trodos'un zirvesi beyaza büründü; dağlık bölgelerde hava sıcaklığının 6 dereceye düştüğü ve yılın en soğuk gününün yaşandığı belirtildi.

Kar yağışının önceki gece başladığı ve dün sabaha kadar sürdüğü kaydedildi. Trodos’ta oluşan beyaz güzelliği fotoğraflamak isteyen onlarca kişinin hevesi ise kursağında kaldı.

Pandemi kısıtlamaları kapsamında sokağa çıkmak belirli şartlarda gerçekleşirken, polisin Trodos çevresinde kontrollerini artırdığı belirtildi.

Bu yıl kayak zevki yok

Geçtiğimiz yıllarda kar yağışı sonrası yüzlerce kişi kayak yapmak, fotoğraf çekmek için Trodos’a akın ediyordu.

Ancak şu anda güneyde devam eden pandemi kısıtlamaları kapsamında akşam saat 21.00’den sabah saat 05.00’e kadar sokağa çıkmak yasak.

Gündüzleri ise, kısa mesajla yetkili makamlardan izin alınarak günde iki defa sokağa çıkılabiliyor. Güney Kıbrıs’ta sağlık sisteminin rahatlatılması ve virüsün daha fazla yayılmasını engellemek amacıyla alınan tedbirler 31 Ocak’a kadar geçerli olacak.