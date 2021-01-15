Suçunu kabul etti

Suna ERDEN

Lefkoşa'da yarım inşaattan çamur yoğurma ve araç yıkama makinesi çalan Erdil Aytekin hakkındaki soruşturma tamamlandı. Kamera görüntüleri sayesinde tespit edilerek, olaydan 2 gün sonra yakalanan zanlı dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Zanlının çaldığı araç yıkama makinesini sattığı, çamur yoğurma makinesinin ise tasarrufunda bulunduğu belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, Erdil Aytekin'in 8 Ocak 2021 tarihinde Lefkoşa’da Zahra Sokak adresinde bulunan inşaattan çamur yoğurma ve araç yıkama makinesi çaldığını söyledi. Polis, zanlının 9 Ocak’ta çaldığı araç yıkama makinesini Cihangir'de Erdil Aytekin 250 TL karşılığında sattığını ifade etti. Polis, yapılan şikâyet üzerine soruşturma başlatıldığını, zanlının incelenen kamera görüntüleri sayesinde 10 Ocak 2021 tarihinde tutuklandığını aktardı. Polis, çalınan çamur yoğurma makinesinin zanlının tasarrufunda bulunarak emare olarak alındığını belirtti.

Polis memuru, araç yıkama makinesinin de Erdil Aytekin tarafından teslim edilerek emare olarak zapt edildiğini söyledi. Polis, zanlının gönüllü ifade verip suçunu itiraf ettiğini kaydetti.

Zanlının 3 gündür tutuklu olduğunu, soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis memuru, davalarında hazır olması için teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, bir kefilin 100 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi. Şartları yerine getiren zanlı yargılanıncaya kadar serbest kaldı.