‘Büyücü vurgunu’

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da daha önceden tanıdığı kıza “Üzerinde nazar var. Babaannem nazarı bozabilir. Üzerinde sürekli taşıdığın bir eşyayı ver” diyerek altın kolyesini alan Uğur İlgün hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Yapılan araştırmalar sonucu zanlının altın kolyeyi bir kuyumcuya bin 500 lira karşılığında sattığı tespit edildi.

İfadesinde suçunu kabul eden zanlı dün teminat talebi ile yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru Gökhan Kol, zanlı Uğur İlgün’ün 2020 yılı Aralık ayı içerisinde dolandırmak kasti ile daha önceden tanıştığı Çağla Güleryüz’e üzerinde nazar olduğunu ve bu nazarı babaannesine bozdurabileceğini söylediğini aktardı. Polis memur Kol, zanlının sürekli taşıdığı eşyasını 3 günlüğüne kendisine vermesi gerektiğini söyleyerek genç Güleryüz’den 22 ayar altın zincir kolyeyi alıp geri vermeyerek sirkat ettiğini açıkladı. Olayın 10 Ocak 2021 tarihinde polisin bilgisine getirildiğini belirten Kol, İlgün’ün aynı gün tespit edilerek tutuklandığını ve itiraf niteliğinde bir gönüllü ifade verdiğini açıkladı. Polis, yapılan soruşturma sonucu zanlının, kolyeyi bin 500 TL karşılığında bir kuyumcuya bozdurduğunun belirlendiğini ifade etti. Kuyumcudan yapılan sorguda ise altın kolyenin İstanbul’a gönderildiğinin tespit edildiğini aktaran Kol, soruşturmanın tamamlandığını bildirdi ve zanlının, mahkemenin uygun göreceği teminat şartlarına bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Dilşah Karayel, zanlının 2 bin TL nakit teminat yatırması, 30 bin TL tutarında şahsi kefalet senedi imzalaması, ayrıca KKTC vatandaşı bir kefilin 75 bin TL tutarında şahsi kefalet senedine imza atması şartları ile tutuksuz yargı kararı verdi.

