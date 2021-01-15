Güney Kıbrıs’ta yayınlanan haftalık Kathimerini gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni ve başyazarı Andreas Parashos, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in ‘Altın Pasaport’ uygulamasından büyük paralar kazandığını, ayrıca “iki devletli çözüme” destek verdiğini yazdı. Parashos’un bu yazısından sonra, gazete sahipleriyle görüş ayrılığına düştüğü ve istifa ettiği haber verildi.

Parashos söz konusu makalesinde, Atina’da bir eğlence ortamında Anastasiadis’in itiraflarını şöyle özetledi:

“Vatandaşlık programı altın yumurtlayan tavuk olarak gören Başkan Nikos, kendi avukatlık bürosuna yıllık 300 milyon Euro gelir sağladığını ve bu paraları Seyşeller’e özel uçakla götürdüğünü söyledi.”

Parashos, Anastasiadis’in yine kendisine, 2017 yılından beri “iki devletli çözüm konusunda nabız yokladığını ve AB ile Başpiskopos’un onayını almaya çalışacağını” söylediğini ve bunu 2018’de yazdığını da makalesinde hatırlattı.

Dava tehdidi

Parashos, basın açıklamasının devamında ise, makalesi sonrasında gazete sahiplerinin, Anastasiadis’in kendilerini telefonla arayarak, dava açacağı tehdidinde bulunduğunu iddia ederek, kendisine de haber vermeden Anastasiadis’e bir elektronik posta göndererek, yazı için özür dileneceği taahhüdünü verdiklerini, Anastasiadis’in gazetecileri hiçbir zaman dava eden bir şahsiyet olmadığının herkes tarafından bilindiğini, kendisinin de özür dileme niyetinde olmadığını ifade etti.

Parashos, gazete sahiplerinin, genel yayın yönetmenini ve gazetenin onurunu savunmak yerine dava açılmasından korkarak, bu şekilde davranmalarından ötürü “saygınlığını ve onurunu korumak adına istifa ettiğini” duyurdu.

Kathimerini gazetesinden yapılan açıklamada ise, Parashos’un makalesinde yer alan iddiaların herhangi bir kanıta dayanmadığı belirtildi.

Habere göre, Parashos’un iddiaları Çipras’ın partisi SİRİZA veya herhangi resmi bir makam tarafından doğrulanmadı.