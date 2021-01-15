Türkiye her zamanki gibi yanımızda

Türkiye, sürpriz bir hareketle dün sabah 05.00’te herkesin uyuduğu bir saatte 20 bin doz ‘Sinovac’ aşısını özel ambulans uçakla adaya gönderdi. Günlerdir aşılanma konusunda net bir tarih veremeyen KKTC yetkilileri, bu sürpriz hareket karşısında Türkiye’ye şükranlarını sundu.

Başbakan Ersan Saner aşı müjdesini dün Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin de katıldığı basın toplantısında açıkladı. Bakan Pilli, önceliğin sağlık çalışanlarında ve 65 yaş üstü vatandaşlarda olacağını belirtirken, uygulama hakkında açıklama yapılacağını kaydetti.

İlk etapta 10 bin kişi

Covid-19'la mücadele kapsamında Türkiye’den gönderilen 20 bin doz Sinovac aşısı dün sabah ülkeye ulaştırıldı. Aşılama bugün veya yarın başlayacak; ilk etapta 10 bin kişiye uygulanacak.

Öncelikli olarak sağlık çalışanları,65 yaş ve üzeri ihtiyaçlı kesimler ile risk grubunda olan kişiler aşılanacak. Aşılama programının Şubat sonu veya mart ayı başı gibi tamamlanması hedefleniyor.

Başbakan Ersan Saner ile Sağlık Bakanı Ali Pilli, Sinovac aşısı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Başbakanlıkta gerçekleşen toplantıda konuşan Başbakan Ersan Saner, Türkiye Cumhuriyeti’nden KKTC’ye 20 bin doz Sinovac marka aşının ulaştığını söyledi.

Sağlık Bakanlığı’nın yapacağı aşı programı çerçevesinde sağlık çalışanları ile 65 yaş ve üzeri ihtiyaçlı kesimler başta olmak üzere aşılamanın başlayacağını kaydeden Saner, nüfusun yüzde 80’inin aşılanmasını hedeflediklerini vurguladı.

Kış aylarının gelmesi ile tüm dünyada vaka sayılarında artış gözlemlendiğini kaydeden Saner, Kuzey Kıbrıs’ta Sağlık Bakanı ile Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun olayları yakinen takip etmesi sebebiyle, her şeyin kontrol altında olduğunu ve şu anda ek tedbir alınmasına gerek olmadığını söyledi.

Güneye 6 bin bize 20 bin aşı ulaştı

Güney Kıbrıs’a şu ana kadar ulaşan aşı sayısı 6 bin civarında iken Kuzey Kıbrıs’a ulaşan aşı sayısının 20 bin olduğunu ifade eden Saner, aşıya ulaşmanın çok zor olduğu bir dönemden geçildiğini ve Türkiye ile işbirliği içerisinde, programlı bir şekilde aşılama yapılacağını söyledi.

Pilli: İlk dozu ben vuracağım

Sağlık Bakanı Ali Pilli de cuma veya cumartesi günü aşılamanın başlayacağı bilgisini vererek, gelen 20 bin doz aşının 10 bin kişiye yapılacağını söyledi.

“Dünyada aşıya ulaşmak çok zor, o yüzden devamıyla ilgili tarih, zaman ve miktar olarak rakam vermemeye dikkat ediyorum” diyen Pilli, ilk etap aşılamayı yaparken Türkiye ile istişarede bulunup ikinci etap aşının gelişi ile ilgili tarih aldıktan sonra aşılamaya devam edeceklerini belirtti.

Ali Pilli, aşılama programının Şubat sonu veya mart başı gibi tamamlanmasını hedeflediklerini söyledi.

Ali Pilli, “Küçük bir ülkeyiz aşılamayı bitirmek kolaydır. Aşılar düzgün gelirse şubat sonu ve mart başı gibi aşı planının tamamlanmasını planlarız. Nisan’da turizmin başlatılması ve turizmcilerin planlarına başlamalarınız isteriz. 1 Nisan gibi ülkede turizmin başlatılmasını hedefliyoruz. Turistler de ülkeye aşı kartıyla gelecek” dedi.

Pilli, ilk olarak kendisinin Cumhurbaşkanı Tatar’ın ve Başbakan Saner’in aşı yaptıracağını sözlerine ekledi.