Gelirin tamamı mutfağa gidiyor

Ömer KADİROĞLU

Geçmiş bayramlarda yurt dışı olmasa bile, ülke içindeki tesislerde 2-3 günlük tatil yapabilen KKTC vatandaşları, ekonomik koşullar yüzünden her ikisini de yapamaz duruma geldi.

Diyalog muhabirine konuşan vatandaşlar, gelirlerin ancak da mutfak giderlerini karşıladığını söyledi.

Ne dediler…?

Sinan Ruhi

“Ev masrafları dışında hiçbir özel harcamamız yoktur. Bayramlarda tatile çıkmak hayat oldu ancak da evimizin ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Asgari ücretin biraz üzerinde emekli maaşım var ancak da evin ihtiyaçlarına yetiyor. Sağlık kontrollerimi devlet hastanesinden yaptırıyorum ancak orada doktorun yazdığı ilaçları hastanede bulamıyoruz dışarıdan da almaya gücümüz yok mecburen ilaç bekliyoruz. Bu günlerde lokantaya gitmek her babayiğidin harcı değil artık. Eskiden ailecek gider yemek yerdik ancak bugün kelle başı bin lira vermek bütçeleri zorluyor.”

Nazım Basmacı

“Ev masrafları dışında özel harcamalarımız yoktur. Sigorta emeklisiyim ve tatile falan çıkamıyorum. Sağlığımla ilgili tahlillerimi yaptırmak pek mümkün değil. Devlet hastanesinden de doğru düzgün hizmet alamıyoruz. Özel hastaneye gidiyorum; çünkü 66 yaşındayım ve bundan sonra gidip de 4 saat sıra bekleyemem. Eskiden sinemaya ve restorana çok sık giderdik ancak şimdilerde eşimle birlikte ayda bir restorana gidip yemek yiyoruz. Denetim yok ve hergün daha da kötü oluyor. Kıbrıs kapısız penceresin bir eve döndü ve artık çok zor bir yaşam şeklimiz var. Savaşta silahın patladığı günden bu yana 50 sene geçti. Rumlar 50 sene ileri biz 50 sene geri gittik.”

Sultan Karataç

“Ev masrafları dışında harcamalarımız yoktur. Ne bayramlarda ne de başka zamanlarda tatile falan gidemiyoruz. Çocuklarım çalışmak zorunda ve onların çocuklarına bakıyorum. Her şey çok pahalı olduğu için iki senedir evimin tamirini bitiremiyorum. Sağlığımızla ilgili kontrolleri yaptırmaktan artık korkar olduk. Hastaneye girenlerin ölüsü çıkıyor. Ben de gözümden ameliyat oldum, güya daha iyi olacak dediler şimdi puslu görüyorum ve tekrar hastaneye gitmekten korkuyorum. Tahlil yaptırmak için doktordan randevu istendiğinde iki ay sonraya gün veriyorlar. Benim bir emekli maaşım var ve dışarıda yemek yemeye veya dışarıda zaman geçirmeye yetmiyor.”

Bayram İri

“En ihtiyaçları dışında özel harcamalarımız yoktur. Üç yıldır tatile çıkamıyoruz çünkü ekonomik durumumuz artık buna elvermiyor. Sağlık kontrollerimizi de düzenli yaptıramıyoruz çünkü hastaneden randevu almak artık büyük sıkıntılı. Bazen dışarıdan yemek yiyoruz ancak ekonomimiz ailecek dışarıdan yemek yemeye elverişli değildir.”

Yaşar Beşir

“Ev masrafları dışında özel harcamalarımız yoktur, bu şartlarda tatile çıkmak biraz zordur. Her şey çok pahalı ve ancak da geçim derdimize düştük. Sağlık kontrollerimiz için herhangi bir sıkıntı yaşamadığım için hastaneye gitmedim. Bir şey olursa da özel hastaneyi ondan bundan para ayarlayıp tercih edeceğim çünkü devlet hastanesinde bakınmak imkansızdır. Arada bir çocuklarım ve eşimle ayda bir restorana gideriz ki bunu da daha önce haftada bir yaparken şimdi ekonomik sıkıntılar nedeniyle ayda bire çıkarttık.”

Leyla Zat

“Ev masrafları dışında özel harcamalarımız yok. Daha önce tatile rahatça çıkardım ancak şimdilerde nadiren tatile çıkıyorum. Diş bakımı ve kan tahlilleri gibi sağlık kontrollerini ekonomik sıkıntılar nedeniyle düzenli olarak yaptıramıyorum. İmkanım olsa 6 ayda bir tahlillerimi yaptırırdım. Şu anda dışarıya sadece kafeye giderdim ancak eskiden restoran eğlence mekanları ve benzeri yerlerde daha rahat zaman geçiriyorduk.”

Mehmet Irmakoğlu

“Ev masrafları dışında özel harcamalarımız yoktur. Sağlık kontrollerimi düzenli olarak yaptıramıyoruz. Devlet hastanelerini kullanabilmek artık çok zor olduğu için özelden tahlillerimizi yaptırıyoruz onu da yılda sadece bir kez. Şimdilerde dışarıda yemek , eğlence mekanlarına gitmek artık çok pahalı ve daha önce rahatça gittiğimiz bu yerlere artık gidemiyoruz.”





Güncelleme Tarihi: 18 Haziran 2024, 02:52